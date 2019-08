«No quiero en mi plaza una bandera que no me representa»: una mujer retira las whipalas de la plaza de Montero

Este jueves la plaza central de Montero fue embanderada por la Alcaldía, a cargo del MAS, con motivo del mes patrio. Además de la tricolor, se colocaron whipalas. La mujer argumentó que este símbolo no la representa. El Comité cívico pidió respetar la whipala porque está amparada por la Constitución

Dos videos, que muestran el momento en que una mujer retira wiphalas de la plaza 2 de Diciembre de Montero, se hicieron virales este jueves en las redes sociales. En uno de los audivisuales, Roxana Menacho se identifica como la responsable y argumenta que lo hizo porque no se siente representada por esa bandera, que fue incorporada como símbolo patrio en la nueva Constitución promulgada en 2009.

La Alcaldía de Montero aún no se pronunció al respecto y los cívicos piden a la población respetarla, aunque no se sientan representadas.

«No quiero en mi plaza una bandera que no me representa. A mí me representa la rojo, amarillo y verde; la verde, blanco, verde y la montereña», manifestó Menacho, en un video que publicó en su cuenta personal en Facebook.

Con la ayuda de una silla, esta montereña fue poste por poste para retirar las banderas, mientras un policía la seguía pidiendo que las devuelva. Luego, Menacho se dirigió al Concejo Municipal de Montero para devolverlas y explicó que lo hizo porque no se siente representada.

También detalló que no las tiró al basurero o les prendió fuego porque es respetuosa, pero también exigió respeto a las autoridades.

Una vez en instalaciones del órgano deliberante de Montero, una de las funcionarias le pidió a Menacho ir al Comité Cívico de Montero para presentar su reclamo y devolver las banderas.

Consultado sobre este tema, el presidente cívico montereño, Regys Medina, explicó que evidentemente existen personas que no están de acuerdo con ese símbolo patrio, pero deben respetarla porque así está previsto en la Constitución nacional.

“Si, hay muchas personas que no se sienten representadas, pero identifica a las naciones originarias, está en la Constitución y hay que respetarla. Como cívicos acatamos la Constitución. Lamentamos que haya sucedido eso”, dijo Medina, en contacto telefónico con EL DEBER.

El cívico explicó que el embanderamiento de la plaza de Montero se inició este jueves por el mes patrio y el mismo alcalde del MAS, Mario Baptista, colocó algunas banderas tras un acto cívico. También indicó que Mechano no fue a las instalaciones del Comité Cívico de Montero para presentar su queja.

