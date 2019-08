Nuestro compromiso con la defensa del #21F es inquebrantable, desde diferentes frentes defendemos tenazmente la democracia boliviana. #ElAlto no paró hoy porque la mayoría de sus ciudadanos viven al día; si no trabajan, no comen. https://t.co/AdyqfjIOp5





Fuente: Samuel Doria Medina por SOLE CHAPETON T.