Ortiz le pide a Mesa dar la cara y aclarar pago de Goni, se equivoca al demandar a periodista

Santa Cruz.- «Como se dice, el problema es el mensaje, no hay que matar al mensajero. Creo que se está volviendo indefendible la posición del candidato Mesa, de simplemente tratar de escudarse en denunciar una ‘guerra sucia’ y no decir al pueblo boliviano si es verdad o no es verdad que recibió esos recursos y explicar la razón por la cual se hubieran recibido esos recursos», expresó el candidato de ‘Bolivia dice No’, Oscar Ortiz.

Ortiz aseguró que, cuando solamente se denuncia una presunta violación del secreto bancario, en los hechos se está admitiendo que todos esos depósitos presuntamente fueron efectuados a cuentas del expresidente, lo que justifica las susceptibilidades de la población y los medios de prensa, que reclaman una explicación.

Fuente: Detrás de la Verdad

