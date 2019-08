¿Por qué se celebra el Día de los zurdos? Curiosidades y detalles de la zurdera

Einstein. (Pixabay)

A lo largo de la historia, en muchos países del mundo ha habido momentos en los que estas personas han llegado a estar discriminadas por el simple hecho de no utilizar la mano derecha. De hecho, en el pasado, algunos niños recibían reprimendas en casa o en el colegio por usar la mano izquierda a la vez que eran obligados a escribir o a realizar sus actividades cotidianas con la diestra, un hecho que con los años ocasionó que finalmente muchas personas dejaran atrás la zurdera.

Curiosidades y detalles

Según las estadísticas, alrededor del 13% de la población de todo el mundo es zurda, lo que responde a una razón cerebral determinada por el hemisferio dominante de cada persona, que curiosamente es inverso. Es decir, si su lado dominante es el derecho, esa persona utilizará de mejor manera la parte izquierda de su cuerpo y viceversa. Además de ello, esta es una situación que se da de manera hereditaria, es decir, si eres zurdo tienes posibilidades de que tu descendencia también lo sea. Siguiendo con los datos estadísticos, existen diferencias de género, ya que el 13% de los hombres son zurdos en contraposición del 9% de las mujeres.

Actualmente los zurdos no encuentran tantos impedimentos en el camino como hace unos años, ya que compañías como la famosa Anything Left-Handed de Londres (Reino Unido), que fue creada en 1968 y que ahora solamente tiene venta ‘online’, se han centrado en producir y comercializar artilugios que hacen que la vida sea tan cómoda para quien se maneja con la mano derecha como para quién lo hace con la izquierda. Sin embargo, las facilidades no han llegado solas. El colectivo zurdo ha tenido que sobrevivir a adversidades del tamaño de la persecución de la Santa Inquisición, desde dónde se trataba de acabar con ellos llegando a quemarles vivos por considerarlos «servidores de Satán».

Algunos famosos que son zurdos

Hay algunas personas que creían que Leonardo Da Vinci era zurdo (aunque al parecer se demostró que era ambidiestro) pero también hay otros muchos personajes famosos que lo son a ciencia cierta. Aquí algunos casos:

Sylvester Stallone

Tom Cruise

Robert De Niro

Keanu Reeves

Brad Pitt

Bruce Willis

Pelé

Diego Armando Maradona

John McEnroe

Ludwig van Beethoven

Wolfgang Amadeus Mozart

David Bowie

Paul McCartney

Jimi Hendrix

Sting

Annie Lennox

Kurt Cobain

Julio César

Carlomagno

Napoleón Bonaparte

Benjamín Franklin

Albert Einstein

Fuente: elconfidencial.com