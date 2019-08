Por quinta vez, Morales dice que respetará el resultado electoral

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz

“Por supuesto que vamos a respetar los resultados, una cosa son las elecciones nacionales”. Con esta declaración suman cinco las veces en que el presidente Evo Morales asegura que respetará los resultados electorales. En tres ocasiones lo dijo durante el proceso del 21F y ya van dos veces que lo hace antes de las elecciones generales del 20 de octubre.

En criterio de legisladores de la oposición, Morales “otra vez” incumplirá su palabra, pues si quisiera recuperar la credibilidad -coincidieron- empezaría respetando los resultados del referendo del 21 de febrero de 2016, cuando el 51,3% del electorado dijo “No” a la reelección.

La primera vez que Morales -quien gobierna el país desde 2006- se comprometió a respetar los resultados de esos comicios fue el 26 de septiembre de 2015, cuando expresó que si el pueblo le dice No, “feliz” esperaría en el Chapare, después de 2020.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Luego, el 14 de enero de 2016, manifestó: “Que el pueblo diga. Si el pueblo va a decir ‘No’, qué podemos hacer. No vamos a hacer golpe de Estado”.

Un día después del referendo, Morales volvió a prometer que respetaría el voto. “Aunque con un voto, dos votos, eso se respeta. Es la democracia. Si el pueblo dice No, entonces me tengo que preparar para (concluir) mi gestión”, expresó entonces.

Este año, el 4 de agosto, Morales, en entrevista con El Deber, aseguró que acatará los resultados porque las elecciones generales “es otra cosa”, mientras que “respetar el 21F es respetar la mentira”. “Aquí se respeta la Constitución”, enfatizó ayer. (Ver detalles en la infografía).

Ante ese panorama, el senador Arturo Murillo (UD) sostuvo que “el Presidente no tiene credibilidad” y pretende “ocultar” esa imagen adoptando un perro, “cuando se vio obligado, incluso, a reconocer a sus hijos. Eso es una muestra clara de que Evo está en campaña, ofrecerá todo y no cumplirá nada”, manifestó.

“‘En boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso’, sabio refrán y el Presidente nos mintió muchas veces a los bolivianos, decirlo de nuevo es faltarnos el respeto”, reclamó la senadora Jeanine Áñez, de UD.

No obstante, el primer mandatario insistió ayer que a las elecciones generales se dará “el respeto correspondiente”, pues –destacó– primero se respeta la Constitución y, segundo, las sentencias constitucionales, entre ellas la que da vía libre a la “reelección indefinida” que le permitió habilitarse como candidato pese al 21F.

El rechazo de la mayoría a la reelección, en el referendo de febrero de 2016, obligaba a Morales a entregar la silla presidencial en enero de 2020. No obstante, en 2017, el MAS presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y éste dio vía libre a la “reelección vitalicia”, con el argumento de que es un derecho humano.

En criterio del Jefe de Estado, el fallo del TCP, que lo habilita como candidato, ya es parte de la jurisprudencia internacional, porque, bajo esa modalidad, se realizaron elecciones en Honduras, Costa Rica y Nicaragua. “En Honduras, Tuto Quiroga ha ido a administrar esas elecciones”, señaló la autoridad.

Las primarias

Por otro lado, Morales, consultado sobre si las primarias del 27 de enero sólo fueron utilizadas para habilitarlo como candidato a los comicios del 20 de octubre, aseguró que “nunca” pidió favores al Tribunal Supremo Electoral (TSE) o a la otrora Corte Nacional Electoral. Por el contrario –subrayó-, le “robaron” curules y le restaron votos.

“Sabe Antonio Costas, que en las penúltimas elecciones me robaron tres diputados, le dije en su cara ‘¿por qué me han robado?’. Fue en una reunión cerrada, pero él no me dio ninguna explicación”, reveló Morales, quien dijo que el MAS “nunca” se movilizó ni exigió la renuncia de los vocales.

Agregó que quienes piden la dimisión de las autoridades electorales “son los que perderán” y, por tanto, de antemano culpan al TSE.

Más declaraciones de Morales

Debate El presidente Evo Morales, quien busca su nueva reelección, ratificó que no debatirá con Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana. Afirmó que debatirá su programa de gobierno 2020-2025 sólo con el pueblo y no con los candidatos opositores. “Es mejor debatir con el pueblo, escuchar (…), siempre ha sido el comportamiento (del Gobierno), escuchar y atender”, expresó.

El presidente Evo Morales, quien busca su nueva reelección, ratificó que no debatirá con Carlos Mesa, candidato presidencial de Comunidad Ciudadana. Afirmó que debatirá su programa de gobierno 2020-2025 sólo con el pueblo y no con los candidatos opositores. “Es mejor debatir con el pueblo, escuchar (…), siempre ha sido el comportamiento (del Gobierno), escuchar y atender”, expresó. Mobiliario El Jefe de Estado dijo que el Gobierno “está abierto” a una investigación para explicar los gastos realizados en la adquisición del mobiliario para la Casa Grande del Pueblo. “¿De dónde compraban para Palacio Quemado? Muebles de Europa, de Italia, aquí todo nacional”, manifestó Morales.

El Jefe de Estado dijo que el Gobierno “está abierto” a una investigación para explicar los gastos realizados en la adquisición del mobiliario para la Casa Grande del Pueblo. “¿De dónde compraban para Palacio Quemado? Muebles de Europa, de Italia, aquí todo nacional”, manifestó Morales. Venezuela Ante la consulta “¿en caso de que usted no logre los dos tercios, ocurriría con el Congreso lo que pasó en Venezuela?”, Morales respondió: “No está en nuestros planes, nunca hemos pensado… personalmente no he pensado ni he recibido propuestas de modificación (de la CPE), aunque quiero decir, las normas, eso sí, las normas que hemos sacado el 2006, 2007 a 2019 ya son caducas”. El primer mandatario también agregó que “cada país tiene su particularidad”.

Borda insta a candidatos del MAS a trabajar para lograr 2/3

ABI / La Paz

El diputado oficialista Víctor Borda instó ayer a los candidatos del Movimiento Al Socialismo (MAS) a trabajar en la campaña electoral con el objetivo de lograr los dos tercios en la Asamblea Legislativo Plurinacional (ALP).

A menos de tres meses de las elecciones, Borda destacó el respaldo ciudadano a la reelección del presidente Evo Morales, con casi un 40% de la intención de voto, muy por delante de sus contendores.

“De mantenerse esta proyección establecida en estas encuestas, tranquilamente, el 20 de octubre vamos a sobrepasar el 40% y la diferencia entre un candidato y otro candidato va a ser superior al 10%. Entonces, no va a haber segunda vuelta”, dijo.

No obstante, Borda señaló que la mayoría en la Asamblea Legislativa garantiza la gobernabilidad y la gestión del Ejecutivo. “Los candidatos del MAS tienen que trabajar para garantizar los dos tercios de voto en la Asamblea, eso es fundamental para garantizar la estabilidad política, económica de nuestro país”, agregó el también presidente de la Cámara de Diputados.

Morales garantizaría su reelección sin necesidad de ir a una segunda vuelta si el 20 de octubre gana con una diferencia de más de 10 puntos sobre el segundo y obtiene el 40%.

Borda consideró que la población es consciente del trabajo y los logros del mandatario indígena en los últimos 13 años, por lo que su candidatura se impone a la de los opositores, entre ellos Mesa. “Las primeras encuestas salieron a favor de Mesa, se anteponía inclusive a la candidatura del presidente Evo Morales (…), pero sus improvisaciones, contradicciones bajaron el apoyo (electoral)”, afirmó.

Página Siete / La Paz