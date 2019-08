Presidente triunfalista: Tras encuesta, Evo minimiza a la oposición y dice que ni la unidad les dará victoria

Tras encuesta, Evo minimiza a la oposición y dice que ni la unidad les da victoria

La Paz, 13 de agosto (Urgentebo).- El presidente Evo Morales aseguró la mañana de este martes que los resultados de la encuesta difundida en el marco de las elecciones presidenciales demuestran que las organizaciones políticas no suman. Aseguró que, en el caso del Movimiento Al Socialismo, no refleja el apoyo real en las áreas rurales.

“En cada encuesta, la suma de los opositores no alcanza. Sumen las encuestas de anoche. No les alcanza. Respetamos la opinión, pero, además, las encuestas siempre están en las ciudades, en los cascos viejos, donde tal vez no nos quieren mucho. Entiendo y respeto eso. Es un respeto tener diferencias ideológicas programáticas y tenemos diferencias de carácter cultural entiendo perfectamente y nuestra fuerza está en las áreas rurales”, dijo Morales.

Una encuesta difundida la noche del lunes y elaborada por la empresa Vivaciencia dio a conocer, mediante cinco redes de televisión, que el presidente Evo Morales tiene una preferencia electoral del 39,1 por ciento, mientras tanto el candidato por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, obtuvo el 22 por ciento. Aquello significa que el mandatario tiene una ventaja de 17 puntos sobre su rival más importante.

El postulante por Bolivia Dice No (21F), Óscar Ortiz, se ubica en el tercer lugar con 9,5 por ciento, Félix Patzi del Movimiento Tercer Sistema (MTS) en cuarto lugar con el 2,5 por ciento y Víctor Cárdenas de Unión Cívica Solidaridad (UCS) en quinto lugar con el 1,2 por ciento. El resto de los candidatos no logra llegar al 1 por ciento.