Puerto de Arica: Senador de Chile acusa a Bolivia de «confundir» el Tratado de 1904

El excanciller de Chile y actual senador por la Región de Arica y Parinacota, José Miguel Insulza, aseguró que los servicios del Puerto de Arica “hay que pagarlos”, acusando -además- una “confusión” por parte de Bolivia de los alcances del Tratado de 1904.

El legislador chileno emitió sus declaraciones tras una reunión con representantes de la Empresa Portuaria Arica en la que se interiorizó del anuncio del aumento de tarifas a cargas bolivianas, lo cual ha sido rechazado por la Cancillería de Bolivia y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B).

Insulza enfatizó que “los tratados suscritos garantizan el libre tránsito, pero no garantizan servicios gratuitos; si un camionero va a transitar desde La Paz hasta Arica debe echarle bencina y no esperar que se la pongan, lo mismo pasa con los servicios del puerto, si va a ocuparlos, tiene que pagarlos”.

En este sentido, el senador chileno indicó que lo que se confunde “es un beneficio adicional que se otorgó al libre tránsito, que es derecho a almacenar mercaderías que ingresan hasta por un año, de eso, algunos sacan la conclusión de que tal vez haya otros servicios que sean gratuitos, pero el único servicio gratuito es el de almacenamiento, no se les cobra nada por el ingreso, no hay tarifas para eso, pero si se le cobra los servicios, de los cuales hay una tarifa que hay que pagar”.

“Esta alza se está discutiendo desde el 2013, hasta hace poco la tarifa para que terminal portuario Arica era alrededor de $us 30 por contenedor, los que pasaron a $us 63 desde el pasado lunes, a esto se suma cerca de $us 120 que los cobra la Agencia de Servicios Portuarios Bolivianos, que está en el puerto para hacer unas tareas que le encarga el Gobierno de Bolivia, pero que no es ni mucho menos la que paga las grúas o desembarques y todo lo demás”, señaló el legislador chileno.