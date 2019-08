«Quiero ver a mi bebé»: la batalla legal de una mujer a la que un cura forzó a entregar a su hijo hace 50 años

En 2017, Chafin presentó una demanda en la corte estatal de Nebraska contra la Achidiócesis de Omaha y contra Wisconsin Province of the Society of Jesus por participar en una «conspiración de adopción», pero la Corte del Distrito del Condado de Douglas la desestimó por no superar el estatuto de limitaciones, reportó the World-Herald. Chafin apeló la decisión ante la Corte de Apelaciones de Nebraska, pero el juez dictaminó el pasado septiembre que sus reclamos estaban «prohibidos por el estatuto de limitaciones».