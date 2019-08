Repudian la forma en que fue despedido el “Pájaro” Escobar

El ‘Pájaro’ Escobar fue destituido de su cargo como entrenador The Strongest mediante una nota emitida por redes sociales, incluso el mismo Pablo se enteró por ese medio.

El exdirector técnico de The Strongest Pablo Escobar Foto: Facebook Muchas fueron las repercusiones después del sorpresivo e inusual despido de Pablo Escobar, director técnico de The Strongest. Muchos de sus compañeros, seguidores e hinchas de otros equipos no esperaron para hacer conocer sus sentimientos a través de redes sociales. El candidato a presidente por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, tuiteó: “Mi respeto y admiración por Pablo Escobar, símbolo de su club The Strongest. Sacarlo así?, no se lo merece. La hinchada del Tigre lo seguirá queriendo siempre. Un abrazo “Pájaro”, desde el alma de un hincha albirrojo, pero sobre todo de un hincha del fútbol”.

Mi respeto y admiración por Pablo Escobar, símbolo de su club The Strongest. Sacarlo así?, no se lo merece. La hinchada del Tigre lo seguirá queriendo siempre. Un abrazo “Pájaro”, desde el alma de un hincha albirrojo, pero sobre todo de un hincha del fútbol — Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) August 7, 2019

«Una dirigencia que no sabe de fútbol, que no conoce de historia, que desconoce los valores elementales de la convivencia cotidiana, lo destituyó, buscando cualquier pretexto, pero sin decírselo a él en la cara. Podrán tener millones, pero no tuvieron el coraje necesario para afrontar el tema» escribió el economista Carlos Toranzo Roca.

Uno de sus compañeros, Fernando Martelli manifestó su apoyo diciendo «Con todo eso lo que hiciste siendo el principal referente e ídolo máximo del Club Strongest lo mínimo que te merecías era un poco más de Respeto por parte de mucha gente (…) Ahhh Mucha gente no te merece en este Club!!”

«Hoy el futbol es ingrato contigo» escribió Daniel Vaca en su cuenta de twitter.

