Senador Núñez solicita auditoría por compra de muebles para el nuevo Palacio de Evo

Página Siete / Paulo Lizárraga / La Paz

El senador de Unidad Demócrata (UD), Yerko Núñez, solicitó a la Contraloría General del Estado, mediante una carta, auditar la compra de muebles para la Casa Grande del Pueblo, valuados en 2.4 millones de bolivianos.

«Estamos mandando una carta a la Contraloría General del Estado para que pueda llevar adelante una auditoría inmediata, porque no se han cumplido los objetivos de eficiencia (y) eficacia, y ahí vemos claramente que hay un daño económico al Estado», manifestó Núñez.

El legislador opositor añadió que el dinero empleado para la compra de estos insumos pudo haberse destinado al sector Salud y que el contrato efectuado para la adquisición de estos bienes estipula que la compra de los mismos son para «ambientes protocolares» y «salas de reuniones».

El mobiliario del nuevo Palacio de Gobierno fue adquirido en 2018 por un costo de 2.4 millones de bolivianos, con el fin de equipar los ambientes del edificio gubernamental, entre los que destaca la «Suite» presidencial.

Dicho espacio tiene una extensión de 1.068 metros cuadrados, se encuentra en el piso 24 y cuenta con sauna, jacuzzi, una sala de masajes y una cama cuyo valor asciende los 21 mil bolivianos.

No obstante, en junio del pasado año, el vicepresidente Álvaro García Linera indicó que la habitación del primer mandatario sólo es «un cuarto con una camita».

“Yo he visto el cuarto del Presidente (Morales), su oficina, su despacho personal. He medido el cuarto del Presidente, he visto un lugar donde va a haber una camita para el Presidente y cuando esté todo vamos a entrar a ver y ahí van a poder evaluar si es una suite, si es un pahuichi, si es una gigantesca mansión”, aseveró Linera en aquella ocasión a una pregunta realizada por este medio.