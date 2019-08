«Si acumulas odios, la cara se te pone fea»: el astrólogo Walter Mercado volvió a sus 87 años

View this post on Instagram

BREAKING: In recognition of the 50th anniversary of @WalterMercadoTV’s first show, HistoryMiami Museum will open an exhibition of his costumes, mementos, and ephemera, on display for the first time EVER! Mucho, Mucho Amor: 50 Years of Walter Mercado celebrates the life and career of the beloved Latino astrologer and pop culture icon. For over five decades, Walter Mercado has shared his astrological predictions with style, flair, and mucho, mucho amor. This exhibition opens August 2. Visit our bio link for more information. 🔮🔮🔮 En reconocimiento al 50 aniversario del primer programa de @WalterMercadoTV, HistoryMiami Museum abrirá una exhibición de sus trajes, atuendos y mementos, ¡por primera vez en exhibición! Mucho, Mucho Amor: 50 Años de Walter Mercado celebra la vida y la carrera del querido astrólogo latino y el ícono de la cultura pop. Durante más de cinco décadas, Walter Mercado ha compartido sus predicciones astrológicas con estilo, encanto, y mucho, mucho amor. Esta exposición se abre el 2 de agosto. Visite nuestro enlace de biografía para obtener más información.