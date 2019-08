Trump se suma a la ayuda para combatir incendios en la Amazonía

Presidente de EE. UU. intervendrá en la tragedia ocasionada por incendios forestales. Agregó que sus “perspectivas comerciales” con Brasil son “muy emocionantes”.

Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes que ha ofrecido a su homólogo brasileño, el ultraderechista Jair Bolsonaro, ayuda para combatir losincendios en la Amazonía.

“Acabo de hablar con el presidente Jair Bolsonaro”, escribió Donald Trump en su cuenta de la red Twitter, enfatizando sus buenas relaciones con el gobernante sudamericano y las perspectivas comerciales futuras.

“Le dije que si Estados Unidos puede ayudar con los incendios en la selva de la Amazonia, ¡estamos listos para hacerlo!”, agregó Trump.

Just spoke with President @JairBolsonaro of Brazil. Our future Trade prospects are very exciting and our relationship is strong, perhaps stronger than ever before. I told him if the United States can help with the Amazon Rainforest fires, we stand ready to assist!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019