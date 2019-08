Tucavaca y la geopolítica del poder cocalero

Wálter Arrázola

Santa Cruz ha sido herida de muerte: primero fue la reserva del Choré, ahora la Chiquitania con el Valle de Tucavaca.

Se ha ejecutado y cumplido el plan macabro del gobierno de Evo Morales, de colonizar y destruir nuestra cultura, nuestra naturaleza, nuestras costumbres y estilo de vida. Las reservas naturales y forestales han sido entregadas como un botín político y de guerra, han violado a quien estuviese en su paso.

El objetivo es traficar tierras, expandir la hoja de coca para el narcotráfico y crear reductos y enclaves electorales para el MAS, en una geopolítica del poder.

Duele ver cómo la maldad y la angurria del poder destruyen todo a su paso. La historia no los perdonará, yo tampoco.

No nos van a destruir, no nos van a doblegar. No pasarán.