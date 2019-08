Un representante republicano afirma que no habría población si no fuera por la violación y el incesto

El representante republicano para Iowa, Steve King.

Steve King expresó su polémica opinión mientras defendía que no se hagan excepciones con este tipo de delitos en la legislación antiaborto.

Varias figuras de la clase política estadounidenses están pidiendo la renuncia del republicano Steve King después de que afirmara este miércoles que la humanidad desaparecería si no fuera por la violación y el incesto. El representante por Iowa lo ha manifestado durante un discurso en el Club Conservador del Oeste (Westside Conservative Club, en inglés), recogió el diario The Des Moines Register.

«¿Qué pasaría si volviéramos sobre todos los árboles genealógicos y retiramos a esas personas que fueron producto de violación e incesto? ¿Quedaría alguna población del mundo si hiciéramos eso?», se preguntó King en el evento celebrado en Urbandale (Iowa) mientras defendía su posición de no permitir excepciones en caso de violación e incesto a la legislación contra los abortos que intentó sin éxito aprobar en el Congreso.

«Considerando todas las guerras y todas las violaciones y saqueos ocurridos […] Sé que no puedo certificar no ser parte de un producto de eso», señaló el republicano.

Asimismo, King explicó que «solo porque la concepción sucediera en malas circunstancias» ello no significa que «el resultado no sea una persona». «No es culpa del bebé el pecado del padre o de la madre», sintetizó.

Un historial de declaraciones polémicas

Las declaraciones de King fueron ampliamente condenadas tanto por demócratas como republicanos. La representante republicana para Wyoming, Liz Cheney, señaló que los comentarios de King eran «espantosos y extraños», y le pidió que renunciara.

«Eres una desgracia. ¡Renuncia!», declaró la senadora demócrata de Nueva York, Kirsten Gillibrand.

No es la primera vez que los comentarios de Steve King generan polémica en EE.UU. El pasado enero, el representante fue retirado de las asignaciones de los comités de la Cámara de Representantes después de que durante una entrevista lamentara que el término ‘supremacista blanco’ se considerara ofensivo.

Fuente: actualidad.rt.com