Una mujer alertó varias veces en Facebook que su expareja la quería matar; su cuerpo fue encontrado en un descampado

Imagen ilustrativa

Su exesposo y padre de los hijos, Javier Piedrabuena, fue detenido hace unos días como principal sospechoso de la desaparición y asesinato de Silvia Quintero.

Silvia Quintero temía por su vida después de terminar una relación violenta con su exmarido y pidió auxilio en su muro de Facebook en varias ocasiones, pero nadie la salvó.

La mujer de 28 años, madre de tres niños de 6, 9 y 10, se encontraba desaparecida desde el 1 de agosto. El martes en la tarde, su cuerpo fue encontrado en un descampado cercano a Ceres y Hersilia, localidades del noroeste de la provincia argentina de Santa Fe.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Su exesposo y padre de los niños, Javier Piedrabuena, fue detenido hace unos días como principal sospechoso de la desaparición y asesinato de Silvia Quintero. Algunos testigos citados por La Capital revelaron que Silvia habría tenido una fuerte discusión con su expareja, pese a que el hombre tenía una restricción judicial que le impedía acercarse a la mujer y a sus hijos.

Pesadilla

Familiares y amigos de Silvia Quintero relataron a medios locales que la mujer sufrió violencia de género durante 10 años de relación con Piedrabuena. Una amiga de Silvia reveló también que su expareja la obligaba a prostituirse.

Hace unos meses, Silvia relató en su muro de Facebook el infierno que vivía tras la ruptura con Javier. En varias publicaciones, expresó que tenía «mucho miedo», y al menos en una ocasión su expareja dejó un mensaje amenazante en sus redes sociales.

El 23 de mayo, Silvia escribió: «Mi sonrisa no es la misma y yo menos«. En esa publicación, Javier publicó el siguiente comentario: «Ey, ojo, es la última vez que te digo«.

Dos semanas después, tras conseguir que la Justicia ordenara una restricción perimetral a Piedrabuena, Silvia escribió en su muro de Facebook que tenía «mucho miedo» y le rezó a la Santa Muerte que la protegiera.

Una amiga de Silvia relató que cuando regresaba de llevar a sus hijos a la escuela, Javier estaba parado en la calle y la amenazaba.

El 23 de junio, Silvia publicó en su muro que tenía miedo por ella y sus hijos, porque ni la restricción judicial detuvo a Javier. «Tengo que vivir con miedo siempre de saber que tengo que tener ojos en la espalda para ver que no me pase nada, que no me lastimes ni a mí ni a mis hijos. Ni la restricción te para, hasta dónde fuiste capaz de llegar», escribió en Facebook.

Antes de que encontraran el cuerpo de Silvia, Piedrabuena fue detenido como sospechoso y podría enfrentar una acusación por el delito de feminicidio.

Fuente: actualidad.rt.com