Valverde: Se me antoja que los mesistas quieren tener “su corrupto”

Carlos Valverde volvió al ruedo después de una exitosa intervención quirúrgica y opinó sobre el tema del momento desde su cuenta en Twitter.

“Si pregunto a Mesa si recibió plata por ser candidato de GSL muchos mesistas me llaman portavoz de BDN; si cuestiono a Morales por su corrupción me aplauden los mismos. Se me antoja que quieren tener ´su corrupto´, no le cuestionan nada, o no les importa; no sé qué es peor”, tuiteó.

En otro mensaje señaló: “Sobre el pago de GSL a Mesa, él puede explicarse y asunto cerrado… Si no tiene que esconder, es sencillo; el silencio da hasta para preguntarse si por esta candidatura no cobra. Ser y parecer es clave. Debe tener explicación la acusación y los números están ahí. De él depende”.