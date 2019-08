«¿Volver? No por ahora», el sentimiento de los bolivianos en el exterior

Personas se despiden de sus familiares. | Foto archivo | Daniel James

Miles de bolivianos migraron a otros países en busca de mejores oportunidades, muchos de ellos con la esperanza de volver en el menor tiempo posible, aunque este deseo sea aún lejano para algunos por varios motivos.

Volver es un sentimiento en común entre ellos, pero consideran que no es la mejor opción, por el momento.

Lectores de Los Tiempos que compartieron sus experiencias a través de nuestras redes sociales, destacan los avances en temas como la alfabetización y el desarrollo económico, pero también perciben un retroceso en áreas como la seguridad ciudadana, la salud y la justicia, y la situación de la democracia.

Los casos de corrupción que involucran a autoridades de distintas instancias gubernamentales, son temas que preocupan a los compatriotas que hicieron una reflexión a propósito del 194 aniversario de Bolivia.

PARECE, PERO NO

Para Fabio Bayón, un boliviano que vive en España hace ocho años, la mayor parte de las noticias que llegan a ese país son sobre las obras que se realizaron durante el Gobierno del presidente Evo Morales, a quien califican como alguien que hizo «grandes cosas por Bolivia», pero la realidad es muy distinta.

«Hoy en día, y aquí en las noticias, no salen (las) desgracias que pasan allí, nos enteramos por asociaciones de bolivianos que traen la propaganda masista, y hay mucha gente que `come la cabeza´ a personas que no saben la realidad», expresó el joven de 22 años, que visitó el país en septiembre pasado. «Nosotros nos sentimos tristes por lo que (le) hacen a nuestro país».

Otro boliviano, Carlitos Terceros dijo que actualmente se cree que la situación es mejor que hace varios años, sin embargo «no es lo que parece».

«La visión que yo tengo hacia mi país es lamentable por el Gobierno que tenemos (…) y debido al poco y casi nulo progreso de nuestra misma gente», manifestó desde la provincia argentina de Tierra del Fuego.

NO ES SUFICIENTE

«Bolivia está en vías de desarrollo», dijo Pablo Sejas, un boliviano que reside hace varios años en Estados Unidos.

En esa línea consideró que falta un camino «muy largo» por recorrer, especialmente en cuestión de salud y seguridad ciudadana. «No regreso a vivir a Bolivia porque aún está muy atrasada, muy artesanal. Geográficamente es un país hermoso, pero socialmente hablando es un desastre».

Annie Arnez Brañez, una médica boliviana que salió de país, expresó que le entristece la situación de Bolivia. «Siento que tomé la decisión correcta al irme, porque actualmente con el Gobierno, no se ven oportunidades para todos los nuevos profesionales».

«Espero que algún día Bolivia esté mucho mejor», es el deseo de Jakeline Peñaloza, que aunque rescata algunas cosas positivas, considera que «falta mucho para estar bien».

FALTA DE APOYO

Melvy Zenteno contó que la última vez que vino a Bolivia tenía dentro de sus planes realizar un emprendiendo para quedarse, pero vio la situación económica, seguridad y sobretodo la salud y decidió volver a España.

Expresó su preocupación por las normas, que ahogan sobre todo a la pequeña y mediana empresa. «Esto equivale a que no habrá fuentes de trabajo y no veo buen futuro para nuestro país», dijo la joven que vive más de 15 años en Madrid.

Para Fabio Bayón, los bolivianos viven «engañados» en España porque ganan en euros y piensan que es más barata la vida en Bolivia. Muchos, dijo, tienen el pensamiento de que es sencillo abrir una empresa, sin saber que la situación es «horrorosa», tanto para un emprendedor como para los autónomos.

La falta de oportunidades, obligó a muchos profesionales a buscar nuevos rumbos. Jessica Noemy, una médica boliviana que vive en Argentina, contó que tomó la decisión de salir del país debido a que «no existe oportunidad de trabajo».

«Muchos profesionales quisimos mejorar con un grano de arena nuestro país, pero lastimosamente no hay ayuda y las puertas se fueron cerrando», dijo.

BOLSILLOS LLENOS

A Roxana Quinteros le entristece ver como Bolivia «se hunde por culpa de personas sin cultura, idiosincrasia, ni amor a su país».

«Son puras caretas para embolsillarse lo poco que se está ganando, es triste ver a tu gente cada vez más doblegada, sin justicia, sin manera de defenderse (…) todos quieren figurar, quieren demostrar sus egos personales, todos y cada uno solo velan por si mismos (…) da mucha rabia y desesperación saber que vamos camino a la inflación, camino a Venezuela».

Para Luis Vargas Aranibar, Bolivia es un país, donde la inseguridad es el pan de cada día. «Si no te roba un ladrón, te roba un policía».

«Volví después de vivir 17 años en Europa para poder ayudar un poco a mis padres y debo decir que en mi caso es como viajar en el tiempo 20 años atrás (…) Triste, y más triste cuando sepamos la deuda que nos dejarán cuando se hagan las cuentas de estas últimas gestiones».

Por su parte, Dennis Franco, dijo que dejando la política a un lado, queda un país muy cariñoso y compasivo por su gente.

SE DIJO NO

«Realmente me parece que Bolivia ha ido para atrás, es decir que prácticamente este Gobierno se ha cargado la democracia que en antaño costó recuperar», dijo Luis Janco, uno boliviano que reside en el exterior desde hace varios años.

Para Franck Lino el referendo de 2016 le dijo No a la repostulación de Evo Morales, sin embargo eso no se cumplió. «Bolivia está en un grave peligro y la democracia es amenazada por la toma del poder autoritariamente por un grupo que no quiere dejar la silla presidencial».

La crisis en algunos países como Venezuela, son ejemplos que se deben tomar para no cometer los mismos errores, opinó Reyes Torrico, un boliviano que vive hace 11 años en ese país.

«Bolivia es un país que en la actualidad, visto desde otros países, está en un desarrollo económico muy bueno, el cual se debe aprovechar, no importa cuál sea la ideología política», dijo.

ENTRE TODOS

Para Leo Arroyo, las opiniones negativas se dan debido a que «los jóvenes de ahora no saben cómo se vivía» en años anteriores.

«Siempre sin trabajo, las ciudades parecían pueblos, El Alto, Oruro y Potosí, no habían carreteras ahora lo ven mal fácil me parece y por eso critican, pero desde afuera está linda Bolivia».

La unión hace la fuerza, y para hacer de Bolivia un mejor país hay que poner interés y dejar de ser conformistas. Andrea Del Carpio consideró que «si cada uno no pone un poco de interés hacia el crecimiento como persona, Bolivia se quedará siendo un país pequeño».

Para Ardillaflor la única forma de «resucitar a Bolivia» es dejando de lado el egoísmo personalista y uniendo «fuerzas, manos, cerebros y esperanzas».

Fuente: Página Siete