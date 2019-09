Albarracín a los medios de comunicación: «No se quejen cuando la libertad de prensa esté sepultada»

El rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, no olvida que muchos medios optaron por no difundir la encuesta elaborada por esa casa de estudios superiores – calificada como inválida por el Tribunal supremo Electoral (TSE)-.

Así, en un artículo de opinión, Albarracín advirtió a los medios que “no se quejen cuando la dictadura termine por consolidarse y la libertad de prensa sea sepultada”.

Para Albarracín, el que los medios hayan decidido no publicar la encuesta de la UMSA es muestra de una “complicidad” con el Gobierno y una subordinación “sin ningún argumento jurídico a la inconstitucional prohibición, soslayando la primacía de la Constitución Política del Estado que garantiza la libertad de prensa, libertad de expresión, libre difusión de ideas y sobre todo, el derecho a la información”.

Además, lamenta que los medios sí hayan hecho eco de las encuestas de ViaCiencia, autorizada por el TSE, que daban cuenta que Morales podría ganar las elecciones sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

“Con esta actitud, los medios y especialmente sus propietarios nos están demostrando que para ellos la ética periodística y los principios democráticos no valen, es más importante el interés comercial, no perder publicidad del Estado y estar en buena relación con los dictadores. Si esa es la idea, que no se quejen los medios cuando la dictadura termine por consolidarse y la libertad de prensa sepultada por esta repudiable complicidad de la misma víctima”, concluyó.

El pasado 11 de septiembre, el TSE señaló que la encuesta realizada por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) – en colaboración a otras universidades públicas y la Fundación Jubileo, entre otras instituciones- no es válida pues vulnera lo establecido en la Ley de Régimen Electoral y advirtió con emitir sanciones.

El TSE explicó que la encuesta de la UMSA, según su propia ficha técnica, fue realizada «con recursos provenientes de los aportes propios del Sistema de Universidades de Bolivia y países de la comunidad internacional, la Misión de Observación Electoral Colombia, Participación Ciudadana Ecuador”.

En ese sentido, el Órgano Electoral recalcó que la encuesta de la UMSA vulnera específicamente el artículo 135 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, que señala:

“Está prohibida la difusión de estudios de opinión en material electoral cuando hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas, candidaturas, misiones nacionales o internacionales de acompañamiento electoral y organismos internacionales. Y cuando haya sido encargados o realizados por entidades estatales de cualquier nivel o financiadas con fondos públicos salvo las realizadas por el Órgano Electoral Plurinacional”.

Oxígeno / La Paz