Bolívar donará $us 200 mil del clásico a la Chiquitania

El club Bolívar donará, en las siguientes horas, más de 200 mil dólares que se recaudó en el superclásico de Bolivia 283 que se disputó el sábado en el estadio Hernando Siles, por la décima fecha del torneo Clausura.

“Feliz por la recaudación de más de 200 mil dólares que serán donados para salvar nuestra Amazonia. Sigo esperando respuesta de la @FBF_BO y de otros para que donen su parte. El espectáculo de fútbol no me gustó y muy triste porque el estadio no se llenó cuando la causa es tan importante”, aseguró Marcelo Claure, presidente de Baisa, que administra al cuadro de Tembladerani.

Claure impulsó la iniciativa para ayudar a la Chiquitania, donde ardieron 744.711 hectáreas de bosque y pastizales.

Según el reporte del Servicio Departamental de Deportes de La Paz, el sábado se comercializaron 16.550 entradas. En la venta directa, en el mismo día del duelo, se comercializaron 46 localidades en butacas, 735 en preferencia, 2.058 en la recta de general, 2.913 en la curva sur y 2.849 en la curva norte; lo que hizo un total de 8.601.

En la venta anticipada, online, se registró un total de 7.949 entradas vendidas.

Según el Sedede paceño, el duelo entre Bolívar y The Strongest, que terminó igualado 1-1, dejó una recaudación total de 1.442.880 bolivianos. Los celestes esperaban recaudar más de cuarto millón de dólares.

Fuente: https://www.paginasiete.bo