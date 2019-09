Candidato del MAS revela que amenaza a sus hijos con “ponerles falda” para prevenir la violencia hacia la mujer

El candidato a diputado por el MAS en la Circunscripción 1 de Sucre, Sergio Flores, aseguró que amenaza con ponerles falda y exponer en público a sus hijos para prevenir la violencia hacia las mujeres.

“A mi hijo le digo: jamás, jamás se toca una mujer. A tu hermanita le tocas yo te pongo una falda y te hago correr una vuelta por la manzana con una falda. O sea, una manera, digamos, de prevenir”, reveló el aspirante a diputado en entrevista con el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

Flores manifestó que esa es una forma efectiva de evitar que sus hijos violenten a su hermana o a otras niñas de su edad.

“Solamente es prevenir, como para hacerle dar un poquito de miedo y que él piense, digamos: ‘si yo le tocó o hago algo malo contra alguna niña mi papá me va a hacer esto, entonces mejor no lo hago’”.

Admitió que esa forma de disciplinar a sus hijos no es la “solución total” frente a la violencia, pero aseguró que darles un “poquito de miedo” es una forma de prevención.

Denota machismo

La psicóloga Marynés Salazar criticó los métodos del candidato no solo porque “la disciplina violenta no contribuye a la no violencia” sino porque“confunde lo que es educar con maltratar, reproduce métodos basados en una educación sustentada en el maltrato y la humillación”.

La especialista dijo a ERBOL que “amenazar a un niño con vestirlo de mujer, denota una conducta machista, desvaloriza la noción del ser mujer y pone de manifiesto total desconocimiento de la igualdad de derechos”.

Salazar aseguró que “solo una mirada asertiva de la educación puede cambiar conductas violentas” e insistió que el candidato del MAS es “un ejemplo de lo que sucede en muchos espacios y hogares en nuestro país, la reproducción de la ideología de género machistas que naturaliza la violencia”.

En la misma línea, la activista Griselda Sillerico manifestó que la actitud del candidato reproduce el machismo y patriarcalismo, puesto que el castigar con poner una falda implica una visión discriminatoria hacia la mujer.

La también Defensora del Universitario en la UMSA dijo que para superar la violencia lo que se debe trabajar es la igualdad entre varones y mujeres, generando corresponsabilidad entre ambos desde la infancia.