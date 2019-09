Chung admite que tomó el plan electoral de Paz Zamora

Chi Hyun Chung va como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC). No tiene plan de gobierno propio y tuvo que acomodarse al presentado por el excandidato Jaime Paz. Sobre la población LGBT, mantiene una posición crítica.

Nació en Corea del Sur, pero vivió desde los 12 años en Bolivia. Ayer estuvo en el panel del programa La comunidad decide, la más grande alianza de medios con miras a las elecciones de la que forma parte La Razón, y que se difunde por RTP.

El médico general, con estudios en teología y posgrado, reemplazó la candidatura de Paz, expresidente que dimitió denunciando problemas internos. Uno de los temas que lo puso en la palestra pública fue su polémica propuesta para que los miembros de la comunidad LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transexuales) reciban tratamiento psiquiátrico.

No estuvo ausente la consulta sobre ese tema en el programa, y la respuesta no fue distinta. “La diversidad sexual no afectaría en nada en la democracia ni en el desarrollo económico y social del país, lo que sí puede afectar es la integridad de la familia”, afirmó y reiteró que “si los GLBT no tienen ningún precedente patológico-psicológico, podríamos decir que no debería existir la materia de psicología y psiquiatría”.

La población GLBT cuestionó la posición de Chung y ya entabló una denuncia por discriminación.

Durante el programa también habló de una serie de planteamientos en lo económico y social, pero reconoció que sus propuestas son parte del plan de gobierno que inscribió Paz en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). No obstante dijo que esos planes “no son letra muerta” y que de llegar al Gobierno los ajustará en función a los datos reales a los que acceda de forma fidedigna y abierta, cuestión que actualmente no ocurre.

En lo económico planteó la liberación de las exportaciones, ahora condicionadas al abastecimiento del mercado interno; gravar con mayor peso impositivo las importaciones, industrializar el litio y los yacimientos de hierro.

El postulante tiene una baja intención de voto en las encuestas. Sin embargo, no habló de sus proyecciones en el tema, ni de los problemas que enfrentó con su ahora exacompañante de fórmula Paola Barriga, reemplazada por Irma Acne Vargas, una empresaria de El Alto.

Chung ve importante afianzar el mercado de exportación asiático y en esa línea anunció que aprovechará su cercanía con Corea del Sur para llegar a los mercados de ese continente.

Sobre educación y salud, consideró que la mejora debe ser resultado del desarrollo económico y social. “Cuando la población tiene dinero, en el acceso a salud y educación uno puede escoger lo que, cuando tiene la plata en mano”. Aparte, postuló que el Sistema Único de Salud (SUS) tiene que ser universal y trabajar con el sector privado, de forma coparticipativa para que, por ejemplo, un parto se haga en el plano privado, cobrando un arancel del sector público.

Para el aspirante, el lema eje de su campaña es cooperación, autosuficiencia y trabajo intenso, pero una frase que resaltó es que la Biblia debe estar sobre todo.

Su candidata a la vicepresidencia será presentada hoy, pero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) definirá el miércoles una posición, ya que Barriga renunció a su candidatura fuera del plazo fijado para sustituir postulantes.

La Razón Digital / Carlos Corz / La Paz