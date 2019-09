¿Cobró o no? Mesa respondería solo si hay una acusación judicial

EL CANDIDATO DE COMUNIDAD CIUDADANA, SOBRE LA POLÉMICA QUE ARRASTRA DESDE 2002

Cobro por candidatura: Mesa solo respondería si hay una acusación

Dice que se zanjó el reclamo del FRI en Chuquisaca, para él, “cuestiones menores”

Candidato a la Presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa José Luis Rodríguez

El candidato a la Presidencia de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, entrevistado por CORREO DEL SUR, dijo ayer que solo respondería sobre el presunto cobro al Movimiento Nacionalista Revo lucionario (MNR) para postular como vicepresidente en 2002 si le plantearan una acusación jurídica.

Esta es parte de la entrevista que concedió en este periódico. El domingo, en su edición impresa, CORREO DEL SUR publicará las respuestas del candidato de CC con relación a la polémica por sus declaraciones sobre el campo Incahuasi y lo que piensa, ahora, de la demanda de capitalidad plena para Chuquisaca, entre otras.

CORREO DEL SUR (CS). Felipe Quispe, “el Mallku”, ha dicho que lo prefiere a Ud. en el gobierno porque sería más fácil “tumbarlo”. ¿Qué opina de esto?

Carlos Mesa (CM). Primero, hay que entender quién lo dice. Don Felipe Quispe es un hombre de frases muy grandilocuentes, muy impactantes; es un hombre acostumbrado a la violencia de acción y acostumbrado a la radicalidad. Yo no tengo ningún problema en escuchar al señor Felipe Quispe; alguna vez ha tenido consideraciones importantes, por ejemplo sobre el modelo indigenista que él defendió al que se montó el presidente (Evo) Morales.

Pero lo que interesa aquí es que Quispe tiene una visión de pasado y yo tengo una visión de futuro. En la visión de futuro, la construcción de un poder político implica, hoy, la legitimidad del voto que te da un poder de entrada muy importante, implica hoy una alianza tangible y existente que se llama CC, implica hoy el hecho de que vamos a tener una importantísima representación parlamentaria tanto en el Senado como en Diputados, e implica también la vinculación con sectores gremiales, productivos y corporativos. En consecuencia, la construcción del poder que nosotros vamos a tener en el momento de llegar al Gobierno es muy distinta a la del pasado. Nosotros miramos al presente y al futuro y, en ese sentido, yo creo ser un candidato no solamente con opciones, con claridad y con decisión.

CS. Usted sabe que los periodistas buscamos respuestas y, adonde va, los periodistas le preguntan si cobró o no por una candidatura para vicepresidente en el pasado. Pero usted hasta ahora se ha negado a responder, ha dicho que es parte de una guerra sucia. ¿Por qué no ha considerado la posibilidad de decir “sí he cobrado” o “no he cobrado” para zanjar esta inquietud periodística?

CM. Primero, no es correcto que me haya negado a responder; he respondido, otra cosa es que a quien le doy la respuesta le parezca insuficiente o no le guste. Y esto tiene que ver con algo muy simple: cuando tú has tenido, como en mi caso, ocho acusaciones jurídicamente fundamentadas, mal fundamentadas, sesgadas, con intención partidaria, con intención de destruirme pero finalmente jurídicas, he respondido en detalle. Desde el momento que me hicieron la acusación de Petrocontratos, pasando por una investigación de gastos reservados, yo quiero recordar que en el año 2010-2011 los expresidentes Rodríguez Veltzé y Carlos Mesa fuimos investigados por gastos reservados y el fiscal de materia en ese momento dijo que no había ningún sustento que pudiera dar lugar a la apertura de un caso por enriquecimiento ilícito; es uno de los ocho casos. En el momento en que yo tenga una acusación jurídica, estaré encantado de responder, pero yo no voy a hacer el juego para luego entrar en una polémica de “A, explicación; B, explicación” sobre actuaciones privadas completamente transparentes. Por lo tanto, mi categórica respuesta es: “no voy a entrar en la guerra política”. Pero tiene su fundamento, como has podido ver.

Correo del Sur / Sucre