El alcalde de La Paz y aliado del opositor Carlos Mesa habló con Infobae desde su prisión domiciliaria que le impide hacer campaña en Bolivia

El segundo caso que tiene preocupado a Revilla es el programa Yo Soy Mi Primer Amor, liderado en el ámbito privado por su esposa, la ex presentadora de televisión Mary Cruz Ribera. La actividad buscaba elevar la autoestima de las mujeres y bajar los niveles de violencia. Esta cruzada ha alcanzado a más de 60 mil niñas, apoyándose en la ley 348, aprobada por las mismas diputadas que la han denunciado. La norma establece que las entidades territoriales, en el marco de sus competencias y responsabilidades, asignarán los recursos humanos y económicos a la implementación de políticas, programas y proyectos para erradicar las formas de violencia hacia las mujeres. Según la norma, las autoridades y servidores públicos de todos los órganos, instituciones públicas, entidades territoriales autónomas y la sociedad civil, están obligadas a hacerla cumplir bajo responsabilidad penal, civil y administrativa. «Ahora las diputadas me acusan de haber usado recursos públicos en un programa de prevención de violencia hacia las mujeres, pero que sería perfectamente legal y más aún obligatorio para los funcionarios municipales. Me acusan de hacer algo que no hice, pero hubiera sido perfectamente legal si lo hacía. Este proceso penal está en fase preparatoria y mi esposa fue convocada a declarar. Las tres diputadas del MAS pretenden forzar figuras penales por la ejecución de un programa con alto interés social, con el fin de perseguirme y enjuiciarme», sostuvo.