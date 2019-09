El fabuloso repaso de Jennifer Lopez y Jimmy Fallon de las coreografías más famosas de la historia del pop

La cantante participó en un segmento de baile llamado “The History of Music Vídeo Dancing” en en el programa “The Tonight Show”. El dúo bailó desde «Oops! me Did It Again» hasta «Gangnam Style» de Psy

Jennifer Lopez estuvo como invitada en el programa «The Tonight Show» de Jimmy Fallon el martes y causó furor al momento de bailar como Britney Spears, Beyoncé y Miley Cyrus. La estrella de la película Hustlers volvió a sus raíces cuando se unió al presentador para un segmento que los llevó en un viaje por las últimas décadas de la música pop.

Comenzando con «U Can’t Touch This» de MC Hammer, el dúo bailó docenas de momentos de videos musicales famosos, incluyendo «Oops me Did It Again» de Britney Spears, «Waterfalls» de TLC y «Single Ladies» de Beyoncé. También se animaron a improvisar una coreografía de «Macarena» del grupo español Los Del Río y «Gangnam Style» del surcoreano Psy.

Imitando a Sia

Lopez, que una vez fue una bailarina para Janet Jackson, no tuvo problema en burlarse de ella misma con la recreación de su video «Waiting For Tonight», con viento y luces incluidas.

Después de saltar en las cintas de correr para su propia versión de «Here It Goes Again» de OK Go, la pareja puso las cosas al día con «Bad Guy» de Billie Eilish (con sudaderas amarillas) y una versión tonta del video «Señorita», de Shawn Mendes y Camila Cabello.

Fallon ysu invitada, que usaron una serie de accesorios para darle más caracterización y potencia a las coreografías, mostraron sus grandes habilidades para el baile y para la improvisación antes de terminar con «me Wanna Dance with Somebody» de Whitney Houston.

La «Diva del Brox» está en vísperas de estrenar su nueva película llamada Hustlers, de la cual ha recibido muy buenas críticas e incluso se rumorea que podría ser nominada por primera vez a un Oscar. La producción llegará a los cines de los Estados Unidos este viernes 13 de septiembre y cuenta con la participación de Lizzo, Constance Wu, Keke Palmer y Cardi B.

Fuente: infobae.com