El hermano de Johnson abandona el Gobierno por sus discrepancias con el Brexit

«En las últimas semanas he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional», asegura Jo Johnson

Jo Johnson, este jueves, a su llegada a la sede del Gobierno británico en Downing Street, Londres. ALBERTO PEZZALI / VÍDEO: REUTERS-QUALITY

El hermano de Boris Johnson, Jo Johnson, que en los últimos años se ha debatido entre su defensa de la permanencia del Reino Unido en la UE y la lealtad familiar, ha anunciado este jueves que renuncia a su cargo como secretario de Estado de Universidades, que ostenta desde el pasado mes de julio, y también dejará de ser diputado en la Cámara de los Comunes. «En las últimas semanas he estado dividido entre la lealtad familiar y el interés nacional: es una tensión irresoluble y es el momento de que otros asuman mis roles como ministro y diputado», ha escrito en su cuenta de Twitter. La noticia de su dimisión llega un día después de que su hermano sufriese un gran revés: el Parlamento truncó su intención de llevar a cabo un Brexit sin acuerdo y de anticipar las elecciones generales.

Jo Johnson, de 47 años, ha trabajado como periodista en The Financial Times. Dimitió también el pasado mes de noviembre de su puesto de secretario de Estado de Transportes en el Gobierno de Theresa May por su descontento con el manejo del Brexit. “La peor crisis vivida después de la del canal de Suez”, declaró. Johnson es partidario de que se celebre una nueva consulta sobre si el Reino Unido debe permanecer o no en la Unión Europa.“Teníamos ya todas las ventajas de pertenecer a la UE y ninguna de las desventajas. ¿Cómo podía no gustarnos esa situación?”, ha declarado en alguna ocasión. Él votó a favor de permanecer en la Unión Europea en el referéndum de 2016.

Jo Johnson agudiza así la disputa interna de una familia que ya había evidenciado sus diferencias de mano de Rachel Johnson, que este año se unió al partido Change UK para hacer campaña durante las pasadas elecciones europeas en contra del Brexit. Sin embargo, la relación entre ambos hermanos es buena. «No estamos de acuerdo en el Brexit, pero seguimos muy cerca como hermanos, y nos preocupamos el uno por el otro», declaró en una reciente entrevista para EL PAÍS.

Un portavoz de Downing Street ha declarado que el primer ministro «quiere agradecer a Jo Johnson sus servicios». «Ha sido un ministro brillante y talentoso y un fantástico diputado». Las primeras reacciones a la noticia han llegado también a través de las redes sociales. David Gauke, uno de los 21 diputados expulsados del Partido Conservador por votar contra los planes del primer ministro, ha asegurado que la dimisión del hermano pequeño de Boris Johnson es una gran pérdida para el Parlamento, el Gobierno y el partido. «Muchos parlamentarios han tenido que luchar con lealtades encontradas en las últimas semanas. Nadie más que Jo», ha escrito Gauke en su cuenta de Twitter.