El hijo de Camilo Sesto no tenía dinero para pagar el vuelo a Madrid, y el equipo de su padre se negó a costearlo

«No sé si ese dolor va a continuar o no va a continuar, pero yo lo que esperaba es que fuera un familiar quien le dijera ‘vente conmigo’, le agarrara del hombro y se lo llevara. Pero no un representante que se lleva un tanto por ciento de las próximas entrevistas que haga este señor«, añadió el colaborador del programa, que opinó que Muro había pagado el billete de Camilo Blanes, no como un favor personal, sino para representarle y rentabilizar su pérdida.