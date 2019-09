El Vice ataca a Mesa y vuelve a equivocarse en sus cálculos matemáticos

El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García, dijo que la producción de alimentos subió de 12 millones a 19 millones de toneladas, y que ello significa el 60%; sin embargo, el incremento en porcentajes sería del 39%, puesto que son 7 millones de toneladas los incrementados.

García llama «lagartos y vagabundos» a gobernantes de la gestión de Mesa

Carlos Mesa, candidat de CC y Álvaro García, presidente en ejercicio y candidato a la vicepresidencia del MAS. Foto: ANF

La Paz, 6 de septiembre, ANF.- El presidente en ejercicio, Álvaro García, volvió a atacar al candidato de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y calificó de «lagartos y vagabundos» a los gobernaban el país en 2005, cuando Mesa era mandatario y el vicepresidenciable por CC, Gustavo Pedraza, ministro de Desarrollo Sostenible.

“¿Le preguntaba a mi hermano César (Cocarico, ministro de Desarrollo Rural) cómo ha mejorado la producción con Evo? El dato es contundente. El año 2005, cuando esos lagartos y vagabundos gobernaban, Bolivia producía 12 millones toneladas”, afirmó García, en el acto de entrega de maquinaria agrícola para los 48 municipios de Cochabamba.

En ese sentido resaltó el incremento de alimentos en 14 años, de los cuales 13 gobierna el MAS, fue de 7 millones de toneladas.

“En 180 años de vida republicana habíamos llegado a 12 millones (de toneladas de alimentos), en apenas 13 años más, ustedes, su organización social junto con el presidente Evo, (hemos llegado) de 12 millones de toneladas a 19 millones de toneladas; 60% más de alimentos producimos ahora, con ustedes y con presidente Evo”, resaltó García.

Respecto al incremento de la producción de alimentos, García se corrigió más adelante y dijo que se aumentó 58 por ciento de producción; sin embargo, 7 millones de toneladas es el 39 por ciento del total de 12 millones. No es la primera vez que la autoridad realiza cálculos matemáticos incorrectos.

El mandatario destacó que el incremento de la producción de alimentos se logró por la coordinación de las organizaciones sociales, sindicatos y ayllus, además de los programas gubernamentales sobre la distribución de tierra y agua.

El también candidato a la vicepresidencia por el MAS, resaltó que antes Bolivia era pobre porque los gobernantes robaban dinero y llevaban a otros países. Situación, que, según él, no ocurre por lo que Bolivia no requiere mendigar.

«Los bolivianos éramos pobres, no por flojos, sino porque teníamos gobernantes maleantes que se lo llevaban la plata de Bolivia. Cuando hay un gobernante honesto, que piensa en el pueblo Bolivia se vuelve rica. Hoy Bolivia es respetada en el continente, en el mundo con nuestro propio esfuerzo. No necesitamos mendigar a nadie, somos gente trabajadora que produce la riqueza», aseguró.

Explicó que si antes no había producción, carreteras u otro tipo de obras. Era porque los gobernantes no se preocupaban de ello, puesto que no les importaba lo que pasaba en el campo, a diferencia de Morales, que vivió todas las limitaciones personalmente.