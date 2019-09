Félix Patzi dice que ganó 3 millones de bolivianos por la venta de sus libros

El gobernador del departamento de La Paz y candidato a la Presidencia por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), Félix Patzi, afirmó que ganó unos 3 millones de bolivianos por la venta de sus 12 textos, algunos traducidos a varios idiomas.

Anoche, en entrevista con la red Uno, el opositor explicó sus fuentes de ingreso, señalando que son cuatro: la comercialización de sus textos, su salario como autoridad, una indemnización que recibió por ser docente y la herencia que suma junto a su esposa.

El patrimonio de la autoridad regional llega a 5.964.500 bolivianos, por encima de los 2.522.787 bolivianos que declaró el presidente Evo Morales, de acuerdo a la comparativa.

Video del candidato del MTS:

«Yo tengo cuatro fuentes de ingresos, el mayor que me remunera son mis publicaciones de mis textos, tengo 12 títulos publicados y cada vez son más comprados, eso nomás suma alrededor de dos millones, tres millones (de bolivianos), mis publicaciones y seguirán sumando», sostuvo Patzi.

Mencionó que su libro ‘El sistema comunal’ es traducido a 11 idiomas, mientras que otros están en quinta o cuarta edición; a la par de eso, destacó su estilo de vida, que a su juicio no es ostentoso».

«Soy de origen campesino, no gasto mucho y cuando el presidente se bajó el sueldo, nos han indemnizado y he recibido una buena cantidad y el cuarto origen de mis fondos es la herencia, por el lado de mi esposa y por mi lado, aunque no es mucho», dijo.

Detalló que su declaración de patrimonio es «nominal», quizá menos de forma «real» y «efectiva», a tiempo de mencionar que tiene una casa propia, donde vive, tres de herencia de su esposa y una en la comunidad rural. «Yo he visto a personas que declaran una cosa menor, pero en realidad tienen más. Algunos han declarado ni un centavo de patrimonio, pero eso no es real», complementó.

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco