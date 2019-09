CRISTIAN MASSUD

Alguien le dijo que la estaban buscando de Opal. Eso en 2018. Pero ella lo dejó pasar. Este año recibió la propuesta formal de la empresa y, sin dudarlo, aceptó. “Ya estaba lista para ser la chica Cuba Libre”, dice Madelen Vivero. Y al parecer -después del sorprendente resultado- así es.

Quién es ella

Ana Karen -su hermana- la engañó y la llevó adonde Leo Ville; de eso hace seis años. Ella la increpó: “¿Por qué me trajiste aquí?”. El fotógrafo la vio y le hizo una sesión. Así comenzó su carrera.

Se quedó con Leo durante cinco años. Después decidió volar sola. Le va mejor como independiente y hoy presta su imagen a unas siete marcas. Quizá nunca antes había firmado con tantas empresas. En los últimos dos años el modelaje se ha convertido en su principal fuente de ingreso. Le va bien. Eso afirma.

Lleva su sensual figura, de 1,75 metros, a todos los lugares y donde esté atendiendo como azafata siempre llama la atención. Una vez le pasaron un bolígrafo y un cuaderno. “Dame tu número”, le pidieron. Ella solo rio y no se lo dio. Ya está acostumbrada a eso.

Los chicos la piropean y se sacan selfies con ella y ahora hasta tiene a chicas como seguidoras. “Lo único que puedo provocar es envidia”, apunta. Y eso es porque antes las jóvenes le volcaban la cara, pero ahora -según Madelen- quieren ser como ella.

Le preguntan cómo hace para tener una figura bien trabajada. Ella les comparte sus secretos. Pero en medio de esos pedidos también llegaron los indecentes.

Sensual, ¿yo?

Madelen hoy es la Golden Musa de Cuba Libre. “Es el alma de la fiesta”. Es lo que se lee en la campaña de Opal. No se desnudó por completo, pero gracias a la magia de la fotografía y de los detalles se obtuvo un “buen” resultado de la mano de Marco Velasco.

La campaña arranca este mes. Será netamente digital. Se subirán cuatro fotos mensuales y 12 episodios (1 cada mes) llamados Cuba Libre de ensueños en YouTube. La publicidad se concentrará en Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Chuquisaca y Tarija.

Para ella no es un desnudo explícito. “Es artístico”, señala. “Era lo último que tenía que hacer”, completa la cruceña. No le asustan las críticas y no ha visto comentarios negativos ni en Facebook ni en Instagram. Entre las dos redes suma 56.295 seguidores. Eso la hace “feliz”.

Si alguien tuviera que decirle algo, ella tomaría de lo malo algo bueno. “Siempre van a criticar. Pero si la gente habla es porque le ha gustado”. Eso es lo que cree.

Se operó los pechos hace unos cinco años y también se hizo un levantamiento de nariz. No, no se hizo nada en los glúteos. “Eso es lo que piensa la gente”, acota. No se intervendrá nada más, porque está conforme con su cuerpo.

Hace gimnasio y detuvo el CrossFit porque no le gustaba verse muy delgada. “Estoy perfecta para el modelaje”, asegura.

Una vez estudió Hotelería y Turismo. Después pasó Comercio Internacional, no concluyó. Ahora está aprendiendo inglés. Pero lo suyo es ser influencer y modelo. Sabe que ahora su imagen se visualizará más en Bolivia. Eso tampoco la asusta, pero la hace sentir un poco “rara”.

Está soltera. Tiene 25 años y no quiere ‘colgar’ el biquini. Ni siquiera piensa en eso. Le encanta la playa. Si la edad se lo permite, buscará la corona del Miss Santa Cruz y del Miss Bolivia. Eso de soñar con un Miss Universo también está en su cabeza. Su madre vive en Reino Unido y su papá, en Argentina. Tiene ocho hermanos. Hoy ellos y todo el mundo se enterarán de que Madelen Vivero Pérez es la chica Cuba Libre.

Para saber. Piensa en casarse y tener “muchos” hijos. Le gusta viajar e interactuar en las redes

