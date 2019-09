Mujer que acusa a Urquizu de abuso sexual lamenta que la Fiscalía rechace la denuncia

La mujer que denunció al gobernador de Chuquisaca, Esteban Urquizu, por abuso sexual, reprochó entre llanto a la Fiscalía por rechazar su demanda. «Qué más pruebas querían, si hemos representado todo, si han ido los testigos», exclamó.

La mujer, víctima de un «manoseo» del gobernador Urquizu, expresó su indignación por la decisión de la Fiscalía y anunció que impugnará la determinación pese a que considera que el Ministerio Público seguirá «protegiendo» a la autoridad.

Con impotencia y lágrimas en los ojos, protestó porque la Fiscalía argumentó que no existen suficientes pruebas para dar curso a su denuncia. «Realmente no me explico qué es lo que pedía el fiscal», dijo según el diario Correo del Sur.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, censuró la actitud del Gobernador y anunció que solicitará una petición de informe al Ministerio Público para conocer los argumentos jurídicos del rechazo.

«Censuramos esa actitud. No conozco el fundamento fáctico del Ministerio Publico por el que hubiera desestimado esta denuncia. Pero nos comprometemos a pedir una petición de informe al Ministerio Público para analizar los fundamentos fácticos jurídicos», sostuvo el legislador.

En el mes de junio, se conoció un vídeo en el que el gobernador de Chuquisaca realiza toques impúdicos a la mujer que se encontraba a espaldas bailando. El hecho sucedió, aparentemente, en una fiesta en la que participaba la autoridad.

Fuente: Los Tiempos