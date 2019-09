Nido de Rosas

Cuando el tirano Juan Manuel de Rosas era el amo y señor en la antigua Confederación Argentina, entre 1835 y 1852, no había detalle que se le escape de las manos. “Ni un solo gorrión se movía en las pampas sin la venia de Rosas”, dicen hasta hoy los historiadores, quienes aseguran que ese fue el modelo que se impuso en los regímenes autoritarios del continente que hasta hoy siguen poniéndole trabas a la democracia. Bolivia no es la excepción y cada día nos da un ejemplo de ese fenómeno. El caudillo se ha vuelto una suerte de espíritu que está en todos lados y que decide todo, hasta el más “pinche” nombramiento o contrato en cualquier rincón del país. Se acaba de conocer que el Tribunal Supremo Electoral ha bloqueado la publicación de una encuesta nada favorable para el régimen. Los autores del estudio son instituciones serias y respetables que no se prestan a las trampas y las manipulaciones. Lo llamativo de este caso no es la prohibición, sino la constatación de que las encuestas anteriores recibieron la “bendición” del Gobierno, que intenta hacer “dibujo libre” con las próximas elecciones.

