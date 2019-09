Oscar Ortíz no está de acuerdo con inhabilitación de Carlos Mesa

Óscar Ortíz no está de acuerdo con inhabilitación de Carlos Mesa

El candidato presidencial, Oscar Ortíz, afirmó que no está de acuerdo en que se inhabilite a Carlos Mesa, porque uno de sus candidatos publicó en redes sociales una encuesta no autorizada, afirmó que hasta ahora no se pagó la injusticia que se hizo con la inhabilitación de Ernesto Suárez y sería injusto que se aplique similar sanción a otro candidato.