Quispe dice que no es «maraco ni mostrenco» como Mesa

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe respondió que no es «maraco ni mostrenco», como el expresidente y actual candidato a la presidencia por la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, ante la consulta de un periodista, que le pidió su opinión sobre las declaraciones del asambleísta Gustavo Torrico, quien afirmó que el legislador si fuera gobernador sería como Mesa.

«¿Acaso yo soy maraco igual que Mesa? ¿acaso yo no he ido al cuartel? ¿acaso soy mostrenco?, no soy; yo soy un hombre del pueblo, por eso nuestra agrupación es ´Somos Pueblo´», indicó.

Ayer el diputado opositor hizo pública su intención de candidatear en las elecciones Subnacionales de la gestión 2020, con el objetivo de ser Gobernador del departamento de La Paz.

Entonces el asambleísta por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Gustavo Torrico, manifestó que si Quispe fuera elegido como Gobernador «sería otro Carlos Mesa, hago una cosa y luego me escapo», dijo.

Según Torrico, «todos tienen derecho a postular o a aspirar a una postulación, si Rafael cree que puede ser un gran candidato, adelante».

A tiempo de desearle «la mejor de las suertes», Torrico manifestó que antes de afirmar que podría ganar en las elecciones subnacionales, es importante conocer su propuesta.

«Veremos su propuesta, cuál es el plan de desarrollo, porque una cosa es hablar. Somos como los hinchas gritamos desde las graderías, queremos verlo en la cancha con un balón».

Por su parte Quispe, sobre su postulación a la Gobernación, manifestó que si es elegido subirá el Producto Interno Bruto (PIB), «voy a hacer desarrollo, vamos a defender el departamento de La Paz», indicó.

Página Siete Digital / La Paz