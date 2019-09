“Soy un hombre de oración y acción, entré a la política porque quiero hacer el bien para la gente”.

El Bunker

20/09/2019

Erwin Bazán Gutierrez, candidato a diputado por Comunidad Ciudadana Santa Cruz (CC), en #ElBunker dijo que trabajar por el bien del ciudadano fue el motivo de entrar en la política. “Soy un hombre de oración y de acción, sentí que era el momento de entrar a la política, TEMPprincipalmente por las condiciones en que se encuentra Bolivia”.

Asimismo, aclaró que no tiene un pasado que lo avergüence por lo que trabajará y enfrentará cualquier situación con la frente en alto. “Tenemos que estar en los lugares donde se toman las decisiones, la gente se queja de los políticos pero no se anima a dar el paso. Quienes no tenemos pasado político y estamos limpios de cualquier situación podemos hacerlo con la frente en alto”.

¿Alianzas?

Bazán asegura que Evo y Ortiz están aliados. “La única alianza que hay en el país es entre el MAS y Bolivia Dice No”.

“Hay una colusión de intereses, la candidatura de Oscar Ortiz es ampliamente favorable a la candidatura de Evo Morales. Evo le está facilitando las cosas a Ortiz”, señaló.npetv

