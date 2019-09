Una joven se sometió a 15 cirugías para aumentar el tamaño de sus labios

Ella misma explica el porqué de su decisión: “Desde que era pequeña soñaba con tener unos labios más carnosos. Me veo más bonita así, y en Bulgaria ésta es la última moda”.

Andrea Emilova, una joven búlgara de 22 años, triplicó el tamaño de sus labios tras haberse sometido a quince operaciones quirúrgicas. «Ahora me gustan mis labios, más que antes, porque me veo más bonita así y en Bulgaria ésta es la última moda«, explica esta estudiante de Filología alemana en la Universidad de Sofía St.Kliment Ohridski.

El antes y el después de Andra.

La joven, que admite que puso en sus labios casi todo tipo de rellenos, también asegura que esta más feliz y contenta con su nuevo aspecto, ya que, desde que era pequeña, soñaba con tener unos labios más carnosos.

Andrea, que desde que se somete a este proceso de cambio multiplicó sus seguidores en las redes sociales, asegura que recibe muchos elogios pero también algunas críticas y gente que se mete con ella. «No me importa, porque lo importante es lo que me gusta a mí. La opinión de otras personas es irrelevante». Y dice que «la mayoría de los comentarios negativos los escriben mujeres».

Andrea, que desde que se somete a este proceso de cambio multiplicó sus seguidores en las redes sociales.

Emilova niega que sea adicta a las operaciones estéticas pese a haber desembolsado más de 170 dólares por tratamiento. «Soy de mente abierta y creo que la gente debería ser libre de elegir. No hay límites para mí».

«Quiero decirle a la gente: sé feliz y haz lo que quieras, no dejes que otros restrinjan tu elección», dice Andrea.

«Me alegro de que el universo me haya dado la oportunidad de que muchas personas me vean y sepan que existo, y quiero decirle a la gente: sé feliz y haz lo que quieras, no dejes que otros restrinjan tu elección», finaliza.

