“Yo no voy a ser un levanta manos más”

El Bunker

20/09/19

El candidato a diputado por el MAS, Limber Ronald Solares Ticona, en #ElBunker, programa conducido por Agustín Zambrana, aseguró que si llega a ser autoridad no será de aquellas que se someten y que solo están para levantar las manos y aceptar todo lo que se le imponga. “No voy a ser un levanta manos, yo no estoy de acuerdo con que un ciudadano que asume una responsabilidad se dedique solamente a levantar la mano o a decir algo que ya está marcado. Nosotros estamos para transmitir la vos de la juventud, con las necesidades que el pueblo manifiesta”, señaló.

Asimismo, dijo que la función del legislador no es figurar sino trabajar por las necesidades del ciudadano. “Si hay algo que atente contra el clamor de una mayoría, del pueblo por qué vamos a tener que callarnos, un legislador no está ahí para ser figura o mostrarse, uno tiene que decir las cosas como son, cuando algo está mal hay que decirlo”.

“Todo está controlado”

Solares dice que no es necesario declarar desastre nacional a la Chiquitanía porque la gente está bien. “La gente en la Chiquitanía está bien porque el fuego está muy alejado del pueblo”.

“Todo el pueblo sabe que no hay necesidad de declarar desastre nacional porque desastre se da cuando pasa una emergencia en los 9 u 8 departamentos, esto está pasando solo en Santa Cruz. No podemos decir ya no podemos más, no estamos en esa posición”, agregó.

Según el candidato el gobierno tiene todo controlado en la Chiquitanía. “El pueblo boliviano no está con los brazos caídos, todavía nosotros somos suficientemente responsables para decir que nosotros contralamos la situación”.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker