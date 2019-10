Asociación de Tenis de Mesa de Santa Cruz desmiente a Mejía

El presidente de la Asociación Departamental de Tenis de Mesa de Santa Cruz, Jorge Choque, desmintió hoy al titular de la Federación Boliviana de Tenis de Mesa (Feboteme), Javier Mejía, quien argumentó que esta entidad no cuenta con Personería Jurídica.

“Se dieron a conocer los argumentos por los que no se reconoce a este directorio de la federación. No queremos que se quede de manera abusiva, pedimos elecciones y hasta ahora no lo hace. El argumento de que las asociaciones no tenemos Personería Jurídica, ya que nosotros como Santa Cruz recibimos esto del Gobierno Departamental, eso es inobjetable. Cuestiona (Mejía) nuestra Personería Jurídica y nuestros estatutos, pero él no tiene potestad de hacerlo ya que cumplimos con todo lo exigido por la Gobernación”, explicó Choque.

En pasados días, Mejía mostró a Los Tiempos una documentación acerca de que solo la asociación de Oruro se hallaba en la recta final de la tramitación de su Personería Jurídica.

Ante ello, Choque mostró pruebas de que su asociación ya cuenta con la documentación y el proceso debidamente concluido hace un año: “Otorgar Personalidad Jurídica a la Asociación Departamental de Tenis de Mesa Santa Cruz, como asociación civil sin fines de lucro, con domicilio en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, provincia Andrés Ibáñez, departamento de Santa Cruz-Bolivia”, establece el documento emitido el 24 de enero de 2018 y firmado por Roly Aguilera Gasser, secretario general del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz.

Asimismo, el dirigente del tenis de mesa cruceño aclaró que su gestión por el periodo 2017-2019 feneció el pasado 10 de octubre. Además agregó que no pretende quedarse más tiempo y que la asamblea para elegir un nuevo directorio será el próximo 9 de noviembre.