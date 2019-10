Bajaron a una canillita de su bici con una patada y le quitaron sus periódicos

Sucedió esta mañana en el cuarto anillo de la avenida Tres Pasos al Frente

Desde 2013 Yaqueline Arancibia se gana la vida como canilla, pero a las 06:50, cuando estaba circulando por la avenida Tres Pasos al Frente y cuarto anillo fue bajada de un golpe de su bicicleta, recibió una patada en la cabeza y fue despojada de sus diarios. “Estaba dejando mis periódicos, solo tenía 23. Me dijeron que nadie debe trabajar, me quitaron la bici, la torcieron y le sacaron la llanta. Algunos periódicos los rompieron y los otros se los repartieron”, contó todavía dolorida de la cabeza por la patada que había recibido.

Yaqueline empezó su jornada a las 03:00, “todo fue normal, como todos los días he estado trabajando, incluso ayer me faltó periódico, por eso saqué un poquito más”, contó. Dijo que eran más mujeres que hombres y que vio cómo atacaron a otras personas más. “No solo fue a mí, han atacado a varios en esa rotonda. Yo estuve como media hora porque no tenía cómo mover mi bici porque me la doblaron y vi como muchísimos pasaban en bicicleta y los atacaron. Supongo que son los mismos vecinos, había gente que ahí hace su comida y toma”.

La canilla caminó arrastrando su bicicleta hasta el séptimo anillo, en el barrio 18 de marzo donde está su vivienda. “Me duele la cabeza, cuando me hicieron caer de la bici una mujer vino y me pateó la cabeza. Los puñetes no me duelen, lo que me duele es la cabeza”, repitió.

“Me agarraron a puñetes, yo también me tuve que defender, le rompí la camisa a la que me pateó, no me iba aquedar quieta recibiendo”, explicó la mujer que ahora se quedó con su instrumento de trabajo fregado, con el susto y un fuerte dolor de cabeza.