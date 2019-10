Bolivia te necesita

“Huid del país donde uno solo ejerce todos los poderes: Es un país de Esclavos” (Simón Bolívar) “Echemos el miedo a la espalda y salvemos a la patria” (Simón Bolívar)

Compatriotas

Iniciar esta corta misiva citando al Libertador Simón Jose Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios con dos simples frases que de alguna manera siento yo, demuestran la situación actual de nuestro país.

En primera instancia deseo apelar a todo lo que conlleva la tolerancia, en caso de que lo expuesto ofenda involuntariamente a alguno de ustedes, no esté de acuerdo con su pensar o simplemente pueda generar alguna coyuntura que contradiga su posición, pero considero correcto el expresar mi pensar a través de este medio.

Recientemente leyendo libros de historia latinoamericana, en los cuales se rememora la heroica lucha por la independencia de las Repúblicas de lo que hoy conforma el continente americano, se puede denotar que los principales actores fueron hombres comunes y corrientes inspirados en un deseo de libertad y yo pregunto ¿qué fue lo que los motivos a realizar tales hazañas?, seria acaso la coyuntura mundial de la época, la juventud de alguna manera temeraria, que motiva a llevar actos más allá del pensamiento racional o simplemente un deseo casi natural de libertad. Sea cual fuere el hecho la verdad es que todos los que leímos en algún momento un libro de historia, algún momento sacamos el pecho de orgullo solo con el pensar en los actos heroicos que esos ilustres personajes hicieron. Estos ilustres personajes escribieron las páginas más hermosas de lo que el mundo conoce sobre la lucha por la libertad.

Por todo lo expuesto me pregunto, ¿Qué estamos haciendo nosotros el día de hoy, momento en que la patria nos necesita? Solo el hecho de ver las redes sociales en la cual la mayoría de nuestros amigos y familiares expresa una profunda preocupación y protesta contra la situación que actualmente vive el país, ¿bastará el hecho de ir a una marcha o simplemente teclear en el computador nuestras opiniones?

Son nuestros jóvenes los que van a las calles, con la firme idea de recuperar la democracia y la libertad, estos mismos jóvenes que son reprimidos y lastimados por aquellas instituciones que juraron defenderlos, por aquellas instituciones que juraron defender a un país y no a una sola persona, por aquellas instituciones que deben velar por el cumplimiento de la constitución (Art. 244 de la CPE). Lastimosamente el alto mando de las FF.AA y la Policía se ha convertido en una prostituta que se va con aquellos que mejor le paguen, en desmedro de las imágenes institucionales, compuesta por valerosos y respetables hombres y mujeres que lastimosamente solo pueden cumplir órdenes y acá nace mi pregunta nuevamente, ¿Qué estamos haciendo nosotros?

Una de las virtudes, mencionadas por todas las religiones y creencias del mundo, es la Justicia, el Diccionario de la lengua española la define como “Principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece”, en estos momentos realizando un análisis, se denota que en nuestra nación no se vive con dicho principio o virtud, ya que nos quitaron aquello que nos pertenece, el derecho a decidir nuestro futuro como país, el derecho a elegir a nuestros representantes y el tiempo que estos deben permanecer en el poder, y no me refiero solo al actual proceso de elecciones, sino también desde el llamada 21F en que el país le dijo al gobernante, “ya no más”, “gracias pero hasta acá”.

Asimismo, también mencionar a la fortaleza, otra de las virtudes, la cual se define como el vencer el temor y huir de la temeridad, y pues considero que es momento de que se ponga en práctica dicha virtud, es momento de vencer el temor a salir de nuestra “zona de confort” en la actualmente mucho vivimos para entrar a un momento de caos para recuperar nuestros derechos empuñando la bandera de la Justicia.

No olvidemos que nuestro país fue fundado, sobre la base de los Valores y Principios que proclama: Libertad, Igualdad y Fraternidad”, Nuestros penadores al fundar la República pensaron en un país en el que todos nos consideremos hermanos y disfrutemos a plenitud la libertad y la igualdad.

Es momento de unirnos para tomar decisiones poniendo todo aquello que aprendemos en nuestras escuelas, para el bien común de la sociedad y del país. Es tiempo de poner en práctica todo lo aprendido más allá del día a día, es tiempo de por un momento dejar de ser lectores de grandes hazañas, para convertirnos en los hacedores de grandes hazañas, guiados por la consigna de la LIBERTAD.

Asimismo, recordando la misión dejada a nosotros como pueblo por el Mariscal Antonio José de Sucre y Alcalá “Aún pediré otro premio a la nación; el de no destruir la obra de mi creación; de conservar por entre todos los peligros la independencia de Bolivia”, creo que es tiempo de recuperar la independencia, la independencia de poderes, la independencia del país que esta, en este momento supeditado a los designios de un partido político y de un par de personas aferradas al poder.

Finalmente, reiterar mis disculpas a aquellos que mi pensar desagrade, pero considero que es momento de tomar acciones ante nuestra actual realidad el tirano no saldrá solo de palacio, hay que sacarlo.

Que el Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes, y principalmente bendiga a nuestra Patria.

Para finalizar, citar aquella proclama de la Junta Tuitiva que movió a nuestros compatriotas paceños a pelear por su libertad aquel 16 de julio de 1809

Compatriotas:

Hasta aquí, hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de nuestra patria; hemos visto con indiferencia por más de tres siglos sometida nuestra primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto que, degradándonos de la especie humana, nos ha mirado como a esclavos; hemos guardando un silencio bastante parecido a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya sido siempre un presagio de humillación y ruina.

Ya es tiempo, pues, de sacudir el yugo tan funesto a nuestra felicidad, como favorable al orgullo nacional español. Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía.

Valerosos habitantes de La Paz y de todo el Imperio del Perú, revelad vuestros proyectos para la ejecución; aprovechaos de las circunstancias en que estamos; no miréis con desdén la felicidad de nuestro suelo, ni perdáis jamás de vista la unión que debe reinar en todos, para ser en adelante tan felices como desgraciados hasta el presente.

Atentamente

Gustavo Alconz