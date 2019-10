Boliviana de Aviación (BoA) gasta anualmente millones en el servicio de catering

Boliviana de Aviación gasta anualmente millones de bolivianos en el servicio de catering, donde, de acuerdo a las denuncias figuran en la lista desde queso gourmet hasta cerveza. Sin embargo y lejos de mejorar o justificar el gasto millonario en el servicio de snack a bordo de BOA, el servicio se ha limitado a la compra de productos envasados por millones, para repartirlos en los aviones.

Y no se trata de reclamar un servicio de snack a bordo, en todo caso los vuelos al interior de Bolivia, son vuelos cortos y no tendría porqué existir la obligación de la aerolínea de ofrecer este servicio a los pasajeros. Lo que preocupa, es el gasto dispendioso, millones de dólares en la contratación de empresas que facturan por el servicio a la línea aérea de los bolivianos. Si se trata de comprar “queques y frutall” por cantidades, no se necesita de una empresa terciarizada. Eso lo podría hacer un equipo de 4 personas que podría ser contratada por BOA y así evitar el pago millonario a las empresa beneficiaria por el simple hecho de comprar productos, que ya están envasados y a disposición en cualquier supermercado del país.

Preocupa el silencio de BoA y de las autoridades llamadas por ley a dar una explicación al pasajero, respecto a cómo se está manejando el dinero de los bolivianos. El ministro de Obras Públicas, no se pronuncia en razón a la queja de los usuarios, mientras que su gerente general, Ronald Casso, cumplirá en los próximos meses, 13 años en el cargo.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook