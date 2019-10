Cámara Nacional de Comercio descarta el pago del segundo aguinaldo

LA PAZ |

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) anunció este jueves que no se efectuará el pago del segundo aguinaldo porque el crecimiento económico será menor al 4,5% que se requiere para que se cumpla el beneficio.

«En economía de nuestro país podemos decir que estamos creciendo este año a 3,9%; es algo importante en el contexto internacional y con ese crecimiento la Cámara anuncia que no habrá un segundo aguinaldo«, informó el presidente de la CNC, Rolando Kempff, durante la inauguración de una rueda de negocios de ese gremio.

El 8 de octubre, el vicepresidente Álvaro García explicó que la economía boliviana no está en su mejor momento y que la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) al primer semestre alcanzó el 4%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante una entrevista en la televisora Cadena A.

El 20 de noviembre de 2013, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 1802 que dispone el pago del segundo aguinaldo «Esfuerzo por Bolivia» cuando el PIB supere el 4,5%.

El cálculo del pago del beneficio se efectúa con el crecimiento del PIB registrado entre julio de 2018 y junio de 2019, el cual debe estar por encima del 4,5% y se dará a conocer de forma oficial en este mes.

Kempff manifestó además que el sector privado también debe evaluar el pago del incremento salarial para el 2020 y que este debe establecerse en función de la productividad y «no premiando a un incremento ciego«, debido a que ser parte del empresariado es difícil porque se debe cumplir con obligaciones tributarias y laborales.

Desde la aprobación del decreto, el pago del doble aguinaldo se efectuó en 2013, 2014, 2015 y 2018. No obstante, en 2016 y 2017 no canceló el beneficio porque la expansión económica no estuvo por encima del 4,5%.

La ministra de Planificación, Mariana Prado, informó, a inicios de octubre, que el Gobierno está evaluando si este año se pagará el doble aguinaldo y que hasta fin de este mes -a diferencia de otros años que en las primeras semanas se realizaba el anuncio- se sabrá efectivamente.