Carlos Mesa: «Se puede anular la primera vuelta o hacerse el balotaje, pero siempre que Evo Morales no prolongue su mandato más allá del 22 de enero»

—Las especulaciones sobre el resultado no tienen sentido y me resulta insólito que el ministro Canelas haga especulaciones sobre lo que va a pasar si la auditoría se produce. Aquí la pregunta es si el gobierno está dispuesto a aceptar que estos resultados no pueden ser cerrados y que hasta que no haya una auditoría no pueden ser definitivos, y, segundo, si está dispuesto a aceptar el carácter vinculante de los mismos.