César Farías: “La selección necesita un golpe anímico”

El director técnico de la selección boliviana, César Farías, ratificó que su objetivo principal es llegar al mundial de Catar 2022 por lo que ahora trabaja en la conformación de un equipo que, de la talla en la próxima eliminatoria mundialista, que arrancará en marzo del próximo año. Este martes la Verde se enfrentará a Haití (20:00) en Santa Cruz.

Agregó que en este proceso de preparación Bolivia necesita ganar confianza para mostrar otra imagen a la afición. “La selección necesita un golpe anímico (porque) se la ha maltratado, de adentro, de afuera y de costado. Tantos golpes que ha llevado seguido, le ha costado ser rebelde en esa circunstancia, pero vamos a salir de eso, yo estoy plenamente convencido”, afirmó Farías.

El venezolano señaló que los nombres de los seleccionados no le preocupan porque considera que las individualidades no salvarán a Bolivia. “A mí no me importa si juega Pablo Pérez, lo que me importa es que la selección mantenga un funcionamiento. A Bolivia no lo van a salvar las individualidades. Lo tiene que salvar el trabajo colectivo profundo, el que hagamos entre todos, como una nación y como un país”, indicó.

Farías restó importancia a las críticas porque cree en el proceso que encaró desde hace más de un mes. “Yo capaz puedo ver cosas que ahora nadie ve. Yo creo que Bolivia va a estar en el mundial y no tengo miedo”, disparó.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El DT llanero cerró prácticas este lunes en el estadio Tahuichi, escenario donde enfrentará a la escuadra haitiana en duelo amistoso por fecha FIFA.

Fuente: https://www.eldeber.com.bo