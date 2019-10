Chi cierra su campaña en Santa Cruz y dice que Dios será quien gobierne Bolivia

Imágen: Captura de video

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung realizó el cierre de su campaña en el Cambódromo en Santa Cruz, donde el tema central de su discurso fue el aspecto religioso, asegurando que en caso de lograr llegar a la presidencia, será Dios quien gobierne Bolivia.

“Vamos a tener un gobierno integral que teme a Dios, que respeta la palabra de Dios, que practique la inteligencia y la sabiduría de ´lo alto´ para todo el pueblo boliviano”, señaló el candidato evangelista.

Con cientos de asistentes, en su mayoría creyentes de Dios, y una antesala dirigida en su mayoría al público joven, con música rock, electrónica y un DJ internacional, se desarrolló el cierre de su campaña.

Agradeciendo y entregando todo a Dios, Chi inició su discurso preguntando a los asistentes ¿cuántos desean que la palabra de Dios vuelva al Gobierno?, interrogante a la que los asistentes contestaron «amén».

“Ya no más divisionismo que divide a la familia, ya no más la ignorancia del ateísmo, ya no más la ideología de género que destroza a nuestros niños”, fueron las palabras que «el doctor Chi» -como se autodenomina- lanzó en medio de su discurso en el que no dejó de mencionar que Dios será el que gobierne el país.

El candidato también dijo que el cabildo de Santa Cruz significa que los cruceños van a los pies de Cristo, “clamando que el Dios del cielo vuelva su rostros a favor de cada uno de los bolivianos”.

En relación a su plan de gobierno, dijo que tiene dos libros en los que se encuentra su propuesta. “Yo tengo dos libros de plan de gobierno, lean la Biblia, todo viene de la palabra del Señor”.

Acompañado de toda su familia, además de amigos, a los que presentó como pilar de su candidatura, Chi concluyó prometiendo que si es elegido incrementará la productividad nacional, «ya no más un país limosnero”, la devolución de la deuda internacional, una ciudad verde y limpia, entre otros temas.

Chi junto a su familia fundó 70 iglesias presbiterianas en Bolivia, durante los 38 años de vivir en el país. Y según las últimas encuestas pelea el tercer lugar de la preferencia del electorado, junto a la alianza Bolivia Dice No.

Página Siete Digital / La Paz