Cierran carreteras en Potosí y en Santa Cruz bloquean hasta con tacús y catres

Erika Segales / La Paz

Las medidas de presión para desconocer los resultados electorales ante indicios de un fraude continuaron ayer en nueve regiones del país. En Potosí se añadió el bloqueo de carreteras a las actividades de protesta de esa urbe. En Santa Cruz, los manifestantes recurrieron a “formas creativas” de expresar su descontento, como la persona que bloqueó con su catre en plena vía o quien lo hizo con un tacú.

En el tercer día de paro indefinido en Potosí se registraron bloqueos en las carreteras hacia Sucre, Oruro y Tupiza. El director departamental de Tránsito, Bernardo Iznado, informó que el bloqueo en la vía a Oruro está a la altura del retén de San Antonio, en la vía a Sucre, en el sector Karachipampa y antes del ingreso a Tupiza.

Según medios locales, en la urbe potosina Tránsito contabilizó más de 40 puntos de bloqueo. Asimismo, se protagonizaron marchas que exigen el respeto a la democracia y una solución al Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra la crisis.

En la mañana, una marcha de mujeres tomó las calles de la Villa Imperial. Cantando, con pancartas y banderas del departamento denunciaron que hubo un fraude y que no aceptarán los resultados electorales que dan como ganador en primera vuelta al presidente Evo Morales.

“En Potosí, las mujeres marchamos en una ciudad bloqueada, paralizada, para exigir el respeto a la democracia, una segunda vuelta y para denunciar el fraude electoral”, dijo la concejala de Unidad Nacional (UN) Azucena Fuertes.

En la tarde, el magisterio se movilizó por la misma causa en Llallagua. “Es tan preocupante y decepcionante, nos llevaron a una cancha marcada y pareciera que el voto ya no sirve. Para eso no deberían convocar a elecciones, sino nombrarse entre ellos, eso da a entender el Tribunal Electoral”, dijo el representante del magisterio rural del Norte de Potosí, Jorge Mamani.

El dirigente reiteró que la desconfianza en el TSE fue provocada por la interrupción de la transmisión de los resultados preliminares por más de 20 horas y el cambio sorpresivo de la tendencia entre el antes y el después de esa interrupción.

En Santa Cruz, el paro indefinido se inició la noche del martes. Desde ese día los ciudadanos bloquearon las calles con piedras, troncos, sillas, cintas y banderas, entre otros. En los últimos días optaron por formas más creativas para expresar que no dejarán su protesta ni en las madrugadas.

Fotografías que se hicieron virales en redes sociales muestran a un hombre acostado en su catre en uno de los puntos de bloqueo. En otro lugar se observa a una mujer descansando sobre un colchón y en sus manos agarra un tacú (utensilio para machacar).

La jornada en Santa Cruz estuvo marcada por enfrentamientos en Pailón y Montero. Afines al MAS protagonizaron marchas en ambas localidades hacia los puntos de bloqueo. Se utilizaron piedras, palos y petardos durante los disturbios.

Medios locales reportaron que un contingente de 50 policías llegó a Montero y gasificó para controlar la situación. En Pailón se quemaron motocicletas y una casa de campaña del MAS.

Huelga y mitin en Oruro

El Comité Cívico Ad Hoc de Oruro que estaba en vigilia inició ayer una huelga de hambre. “Hemos visto el fraude que hizo el Gobierno con el Tribunal Supremo Electoral. No estamos de acuerdo e ingresamos en una huelga de hambre seca. Como padres y ciudadanos debemos defender el derecho constituido. La Constitución es la madre de las leyes en Bolivia y el Gobierno la desconoce”, indicó el cívico Mario Aguilar.

Maestros, universitarios y médicos, entre otros, protagonizaron una multitudinaria marcha que recorrió las calles orureñas en la mañana.

Cerca a las 20:30 varias personas se concentraron en un mitin en puertas del Tribunal Electoral Departamental de Oruro para exigir la renuncia de los vocales. “La lucha no ha terminado, la lucha ha empezado. Tenemos que defender nuestro voto en la urnas, el voto de nuestra juventud”, exclamó uno de los oradores. La reunión determinó emprender una marcha hacia la sede de Gobierno.

Tarija da cuarto intermedio

La presidenta del Comité Cívico Femenino de Tarija, Paola Mendoza, informó que se determinó dar un cuarto intermedio a los bloqueos el domingo para que la población pueda abastecerse de alimentos. Aclaró que la región se mantendrá en paro.

Por la noche una asamblea en Bermejo decidió cerrar las rutas fronterizas hacia Argentina. El paro también se acata con bloqueos en las provincias del Chaco, O’Connor y Entre Ríos.

Beni y Pando

Beni mantuvo los bloqueos en diferentes puntos de la ciudad y en los accesos a las localidades de San Ignacio de Moxos, Mocoví, Laguna Suárez y Loreto. En Pando se mantiene la vigilia en el parque Piñata.

Diferentes barrios de la zona Sur de La Paz amanecieron con bloqueos en rechazo a los resultados electorales. Obrajes, Calacoto, Los Pinos, Achumani, Cota Cota, Irpavi y Chasquipampa fueron las zonas con más puntos de protesta. Cintas, sillas e incluso contenedores fueron utilizados para impedir el paso.

En algunos lugares se registraron altercados con los transportistas, no obstante, los bloqueos permanecieron instalados hasta altas horas de la noche.

De forma esporádica se presentaron otros puntos de bloqueo en Miraflores, Villa Fátima, Villa Salomé y El Prado, en el centro paceño. La jornada culminó con un cacerolazo al anochecer.

En Sopocachi se volvieron a presentar las marchas contra el Órgano Electoral. Por quinto día la movilización terminó con la gasificación de la Policía.

Respecto a las movilizaciones, el rector de la UMSA y miembro del Conade, Waldo Albarracín, expresó: “Qué le queda al pueblo si no tiene dónde quejarse, no hay un juez que le haga justicia, qué le queda si no es movilizarse, es un derecho adquirido para rebelarse ante los atropellos”.

Fuente: https://www.paginasiete.bo