¿Cuál es el escenario en Ecuador tras el acuerdo que puso fin a fuertes protestas antigubernamentales?

Manifestante y policía se dan la mano tras el fin de las protestas, en Quito, 13 de octubre de 2019.

Al momento no se ha conocido la derogatoria del decreto que generó las manifestaciones, las gasolineras mantienen los precios nuevos de los combustibles y los pasajes también se cobran con el alza.

Este lunes, Quito, la capital de Ecuador, comenzó a recuperar la normalidad poco a poco. Las miles de personas del movimiento indígena, que habían llegado a la urbe para protestar contra el ‘paquetazo’ de Lenín Moreno, comenzaron la marcha de regreso a sus hogares, en diferentes provincias del país.

Al parque El Arbolito y la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad, que fue el epicentro de la lucha, no solo de indígenas sino de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, se apostó un grupo de voluntarios y, junto los manifestantes que aún quedan, hicieron una ‘minga’ (colectivo) de limpieza, tras el cruento escenario que quedó de los 11 días de protestas, que incluyeron enfrentamientos con la Policía y represión.

Buen ejemplo: Los manifestantes en Quito limpian las calles tras las protestas https://t.co/EiwC2J8PeNpic.twitter.com/hxcWb3sLZR — RT en Español (@ActualidadRT) October 14, 2019

Las manifestaciones terminaron la noche de este domingo, cuando el Gobierno ecuatoriano y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) anunciaron un acuerdo, que alcanzaron con la mediación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Quito y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

En el diálogo también participaron representantes del Consejo de Pueblos y Organizaciones de Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras del Ecuador (FENOCIN).

Moreno durante el diálogo con los movimientos indígenas, en Quito, Ecuador, 13 de octubre de 2019. / Reuters

El acuerdo recoge la derogatoria del Decreto Ejecutivo 883, que contemplaba la eliminación del subsidio a las gasolinas extra y ecopaís, así como al diésel, que era el principal reclamo de las protestas; y la conformación de una comisión conjunta para redactar un nuevo decreto.

«Hemos tenido un acuerdo […] que ha significado sacrificios de cada una de las partes«, manifestó Moreno tras el anuncio.

¿Cuál es el escenario actual?

La representación de la ONU en Ecuador anunció que tras el acuerdo «se deja sin efecto el decreto 883» y «se procederá de manera inmediata y según los procedimientos legales correspondientes para su emisión».

Sin embargo, apenas al mediodía de este lunes, Moreno, a través de un mensaje en Twitter, dijo que hará la derogatoria del decreto «en las próximas horas».

En las próximas horas derogaré el Decreto 883. Hemos hecho una elección por la paz.

Se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. — Lenín Moreno (@Lenin) October 14, 2019

Así, las gasolineras, hasta el momento, mantienen el precio de los combustibles que habían puesto tras el decreto 883. Las gasolinas extra y ecopaís están en 2,39 por galón, antes de la eliminación de los subsidios costaba 1,85; mientras, el diésel está en 2,30 dólares, cuando previamente su costo era de 1,03.

Fotografía tomada a las 11:30 del 14 de octubre de 2019, en una gasolinera al norte de Quito. / Edgar Romero G. / RT

Además, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que se mantendrán los precios de los pasajes con aumento, establecidos en las resoluciones 77 y 81 de esta institución, como una consecuencia de la retirada de los subsidios a los combustibles.

Estas resoluciones establecen un aumento de 32 % en las tarifas de transporte terrestre inter e intraprovincial, un incremento máximo de 0,10 centavos de dólar en el precio del pasaje urbano y la actualización de los costos en los taxis.

El organismo de tránsito señaló que revisarán las resoluciones, una vez que se conozca el nuevo decreto que reemplace al 883.

¿Qué pasó con la comisión?

Sobre la conformación de la comisión para redactar el nuevo decreto, tanto la ONU como la CONAIE informaron que ha sido establecida y trabajan desde el mismo momento que se anunció el acuerdo.

#Atencion

Acuerdo público con el presidente @Lenin fue la derogación del decreto 883. Este momento una comisión trabaja en la redacción del decreto que lo reemplaza. Festejamos la victoria pero esto no termina hasta que el acuerdo se concrete a cabalidad.#SomosCONAIEhttps://t.co/XuvFTiFLcd — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) October 14, 2019

En su tuit de este lunes, Moreno señala que el nuevo decreto asegurará «que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan».

El secretario particular del presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, informó tras el acuerdo que el nuevo decreto debe garantizar «que los contrabandistas no se enriquezcan más y que los ricos no se llenen de dinero con los subsidios que no les corresponden».

Carlos Pérez, ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, por su parte, dijo en una entrevista a una radio local que el nuevo decreto debería estar «enfocado en focalizar el subsidio para quienes en verdad lo necesitan«.

Desde la CONAIE han sido enfáticos: «Festejamos la victoria pero esto no termina hasta que el acuerdo se concrete a cabalidad«.

Manifestantes y voluntarios celebran fin de las protestas, en Quito, Ecuador, 13 de octubre de 2019. / Dolores Ochoa / AP

Un anuncio y 11 días de protestas

El martes 1 de octubre, Moreno anunció varias medidas económicas, entre ellas el alza de los combustibles y reformas laborales y tributarias , en respuesta a un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

, en respuesta a un acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las manifestaciones comenzaron el pasado 3 de octubre, convocadas inicialmente por el gremio de transporte, por el alza de los combustibles.

Ese mismo 3 de octubre, Moreno decretó un estado de excepción , que lo facultó a aumentar el número de policías y militares en las calles.

, que lo facultó a aumentar el número de policías y militares en las calles. Los transportistas levantaron su paro el viernes 4 de octubre, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno, que incluía el alza de los pasajes.

La CONAIE tomó el liderazgo de las protestas y anunció movilizaciones hasta la derogatoria del decreto 883.

Los movimientos indígenas se trasladaron a Quito y desde el lunes 7 hasta el domingo 13 de octubre se mantuvieron en las calles . Se registraron fuertes enfrentamientos entre los uniformados y los manifestantes. Los indígenas denunciaron ataques de la Policía a los centros de paz. Hubo ciudadanos violentos, de los cuales se distanció la CONAIE.

. Se registraron fuertes enfrentamientos entre los uniformados y los manifestantes. Los indígenas denunciaron ataques de la Policía a los centros de paz. Hubo ciudadanos violentos, de los cuales se distanció la CONAIE. Desde el lunes 7 de octubre, Moreno decidió trasladar la sede del Gobierno a Guayaquil , en el litoral ecuatoriano. Además, decretó una restricción de movilidad en «áreas sensibles y estratégicas» del país, que regía desde las 20:00 horas hasta las 05:00.

, en el litoral ecuatoriano. Además, decretó una restricción de movilidad en «áreas sensibles y estratégicas» del país, que regía desde las 20:00 horas hasta las 05:00. El sábado 12 de octubre, Moreno decretó «toque de queda» en la capital, con apenas 38 minutos de anticipación para su entrada en vigor. Ese mismo día, la CONAIE aceptó el diálogo, tras la invitación que había hecho Moreno un día antes.

en la capital, con apenas 38 minutos de anticipación para su entrada en vigor. Ese mismo día, la CONAIE aceptó el diálogo, tras la invitación que había hecho Moreno un día antes. Este domingo tuvo lugar el diálogo, que culminó con la derogatoria del decreto 883 y el levantamiento de las protestas .

. El balance de las protestas fue de siete muertos, 1340 heridos y 1152 detenidos.

Fuente: actualidad.rt.com