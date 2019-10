Dakar. «Chavo» Salvatierra «persigue» a Lavigne con la Interpol

Interpol Francia lanzó una orden de aprehensión internacional contra el galo Etienne Lavigne, exdirector del Dakar, denunciado penalmente por estafa por el piloto boliviano Juan Carlos Salvatierra, a quien no le permitió correr la prueba de enero pasado en Perú.

“Como la denuncia que realizó Salvatierra en Lima no prosperó, también presentó una demanda en Santa Cruz, donde sí avanzó, se hizo la imputación, las citaciones de ley, las publicaciones, pero el señor Lavigne no ha concurrido y se lo ha declarado rebelde. Con ello se hizo un mandamiento de aprehensión por el juez cautelar. Es así que se hizo una Comunicación Roja (…) mediante Interpol Bolivia a Interpol Francia”, explicó Álvaro La Torre, miembro del equipo jurídico del corredor nacional.

Esto significa, según La Torre, que podrían extraditar a Lavigne para que venga a declarar por la denuncia de estafa que levantó Salvatierra en febrero de este año ante la Fiscalía del municipio de El Torno.

“Lo que toca hacer es esperar, se podrá hacer una acusación y citar a una audiencia de juicio oral”, añadió el abogado.

Salvatierra dijo que quiere “llegar a un arreglo, pero parece que a ellos no les interesa, entonces la idea es que se haga justicia para evitar que sigan con este tipo de abusos”.

La denuncia fue realizada porque la ASO, empresa dueña de la prueba, argumentó que el cuadriciclo de Salvatierra (modelo Barren Racer One 690) no se fabricaba en serie, aunque no logró demostrarlo.

La Razón / Marcelo Avendaño / La Paz