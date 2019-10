Defensora considera que uso de imagen de niña víctima de la ‘guerra del gas’ debe ser sancionada

No obstante, Nadia Cruz consideró que este asunto debe ser investigado y sancionado en el marco electoral. Dijo que el honor y la imagen de la víctima “han sufrido un grado de vulneración por la forma en cómo se ha expuesto el cuadro”.

La imagen de la niña ensangrentada y muerta por balas en la denominada “guerra del gas” de octubre de 2003 que se expuso como gigantografía en la Ceja de El Alto causó polémica. La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, consideró que en este caso corresponde una sanción, aunque consideró que este es un asunto que debe investigarse en el “marco electoral”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Corresponde una sanción” opinó Cruz, para luego señalar que “la instancia competente es el Tribunal Electoral”, ya que la imagen fue expuesta en el marco de un acto vinculado al proceso electoral. De todas formas anunció que su despacho estará “vigilante” y “acompañará” ese proceso porque “no se puede exponer a las víctimas de esa forma”.

“Si hay un interés estatal, municipal, departamental o nacional para una mejor explicación de lo que ha pasado en octubre de 2003, hay que hacerlo de una forma mucho más sistemática y ordenada”, sostuvo.

A su juicio, “sí ha habido una afectación a derechos por el tema de honor e imagen de la víctima como tal y los familiares por el dolor que se puede generar”. Aseguró que el honor y la imagen de la víctima “ha sufrido un grado de vulneración por la forma en cómo se ha expuesto el cuadro”.

“Es muy fuerte la imagen y sin una explicación lógica puede generar un grado de morbosidad y lo otro es recordar de una forma muy abrupta lo que hubiese pasado en ese época”, sostuvo.

En la imagen se ve a una niña fallecida por bala con el torso descubierto y a su costado se ven un montón de casquillos.

Cruz expresó su disponibilidad para asistir a los familiares para auspiciar un proceso si así lo demandan y creen vulnerados sus derechos.

Polémica

También se refirió a las polémicas declaraciones de la delegada defensorial de La Paz, Teresa Subieta, quien consideró que “si hay libertad de expresión, no es algo malo” y “es porque tal vez el pueblo paceño, boliviano, el pueblo alteño no se recuerda, no tiene memoria”.

“En realidad lo que ella dijo fue en un contexto de lo que pasaba en la dictadura, lo que pasaba en un estado democrático y de alguna forma se ha malinterpretado y malexpresado esta definición, de todas maneras no es una posición institucional de la Defensoría del Pueblo”, señaló.

Consultada si la publicación de ese tipo de imágenes es parte del ejercicio de la libertad de expresión, Cruz respondió: “claro que no”.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz

Nota relacionada: Octubre de 2003: usan fotografías de muertos para el ataque contra Mesa