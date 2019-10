Dos denuncias de irregularidades en jornada de votación en la zona Sur de La Paz

Una persona votó con una cédula de identidad que solo coincidía en la fotografía con el registro electoral, pero que tenía número distinto. En el otro caso una votante se enteró al llegar a su mesa que ya habían votado en su lugar.

Al menos dos denuncias de irregularidades fueron registradas en centros de votación de la zona Sur de La Paz. Una corresponde a la votación con una cédula de identidad que coincidía en la fotografía y no en el número con el registro electoral de la mesa de sufragio, en tanto que el segundo caso es de suplantación de sufragio.

El primer hecho fue denunciado en el recinto electoral habilitado en la cancha de Bella Vista, en la mesa 11. Por redes sociales circuló un video en el que una persona identificada como parte de la alianza Comunidad Ciudadana (CC) muestra a un joven que había votado pese a que el número de su cédula no coincidía con el registro electoral.

“Ha sido autorizada para firmar (tras sufragar), la cédula de identidad no coincide (con el registro del Tribunal Supremo Electoral), sin embargo está diciendo que la foto coincide”, denunció en tanto grababa lo que ocurría.

Efectivos policiales se acercaron al lugar y solo llamaron a la calma. Mientras se denunciaba el hecho, el identificado en la comisión de la irregularidad firmaba y dejaba su huella digital en el registro.

Otro caso ocurrió en la mesa 21 de la unidad educativa Francisco de Miranda. La periodista de La Razón, Guadalupe Tapia, denunció que cuando fue a votar se sorprendió al escuchar que ya figuraba una firma en su registro de sufragio. Es más, el registro llevaba además la huella digital de quien había sufragado en su lugar.

“El señor que se está tapando la cara no quería mostrarme la papeleta, es más, me dijo que quizá no estoy en la mesa”, denunció en un video en el que muestra además a uno de los jurados electorales de su mesa.

Por el momento no hubo un pronunciamiento de ninguna autoridad electoral.

