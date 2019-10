El Conejo es el indicado para cargarse el equipo

A sus 34 años y cuando muchos pensaban que ya era historia en la selección, Juan Carlos Arce es, hoy por hoy, el indicado para ponerse al hombro la Selección boliviana, que carece de líderes futbolísticos. El experimentado delantero fue el más destacado en la derrota del pasado jueves en Caracas ante Venezuela y es un hecho que estará nuevamente el martes, cuando la Verde se mida contra Haití, en el Tahuichi, desde las 20:00.

El DT César Farías no miró el carnet de identidad a la hora de convocar, por eso se abrieron nuevamente las puertas de la Selección para jugadores que parecían archivados (Arce, Daniel Vaca y Carlos Saucedo), es más, no fueron llamados por el anterior entrenador de la Verde, Eduardo Villegas, quien había acordado con la dirigencia de la federación boliviana renovar el combinado nacional con gente nueva, algo que no dio resultados en la Copa América de Brasil.

Está claro que el venezolano quiere una mezcla de experiencia y juventud, y no se equivoca, pues de los nuevos jugadores todavía no hay nadie que haya dado la talla como para ponerse el equipo al hombro y demostrar liderazgo futbolístico, una cualidad que sí la tiene el Conejo Arce, debido a su dilatada trayectoria.

Es más, Farías le dio el cintillo de capitán ante la Vinotinto, un mensaje que significa que el delantero de Bolívar tiene la responsabilidad de mostrar el camino para los jugadores que vienen lentamente por detrás.

El jueves, en Caracas, Arce demostró su experiencia, pues siempre pidió el balón, lo entregó bien y buscó espacios gracias a su dinámica de juego, es más, de sus pies se generó el gol que anotó Gilbert Álvarez.

“Sin miedo”

“Tenemos que acostumbrarnos a jugar de igual a igual, de ir adelante y no tener miedo de jugar. Tenemos pasta para poder hacerlo en cualquier cancha. Nos ha tocado perder los últimos dos encuentros, con Ecuador y Venezuela, pero tenemos que creer en nosotros y en que se puede”, dijo Arce, luego del encuentro con la Vinotinto y apuntando al duelo que se viene frente Haití.

La característica del Conejo le permitirá a Farías poder utilizarlo como extremo o mediapunta, pero siempre en una zona de influencia en el juego ofensivo, aunque su biotipo (es un jugador liviano) le permite colaborar en la marca y presión sobre el rival.

Farías puso a Saavedra y Arano para que ayuden a la elaboración del juego ante Venezuela, pero sólo el volante de Blooming tuvo algunos pasajes vistosos, mientras que el de Bolívar fue uno de los más bajos. En ese sentido, el técnico puede presentar algunas variantes en esas posiciones.

Entre hoy y mañana, el entrenador de la Verde definirá el onceno titular para el martes, pero es un hecho que el Conejo estará de entrada. Los cambios pueden venir desde el arco, en el que Romel Quiñónez y Daniel Vaca tienen chances de jugar desde el inicio.

También en el ataque se prevé una idea más ofensiva, por lo que Gilbert Álvarez o Carlos Saucedo tendrán más apoyo en los últimos metros para llegar con más peligro.

